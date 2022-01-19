«Вон из страны»: Владимир Соловьев потребовал депортировать кондукторшу, которая обматерила бабушку

Полиция нашла мигрантку и заставила публично извиниться. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал кондукторшу из Екатеринбурга, которая обматерила пенсионерку. Пожилая женщина пожаловалась на скользкий пол.

- Набрали кондукторами в Екатеринбурге людей, которые издеваются над старушками и позорят честь жителей Средней Азии. Лыбится тут, понимаешь, изображает из себя. Под зад ногой! Вон из страны! Как она вообще оказалась у нас в стране? У нас что, миграционное законодательство больше не действует? - сказал в одном из эфиров Владимир Соловьев.

Полиция нашла грубиянку и заставила публично извиниться перед бабушкой. Вот только извинение получилось настолько неискренним, что еще больше разозлило уральцев. Как позже выяснилось, женщина работает в стране нелегально.

- Привет. Женщина. Извини меня за грубость вчерашнее общение. Ладно? Простишь? - сказала кондукторша Аля из маршрутки № 42.

Полиция уже составила четыре административных протокола, в том числе за мелкое хулиганство. Вопрос о выдворении из России также будет решен в ближайшее время.

- Она находилась на территории Российской Федерации и осуществляла трудовую деятельность без необходимых разрешений. Кондуктор пояснила, что раскаивается в своем поступке и принесла извинения, - отмечают в УМВД Екатеринбурга.