В Екатеринбурге кондуктор обматерила бабушку, которая пожаловалась на скользкий порог автобуса

Кондуктор оскорбляла пенсионерку и кричала, что всех ненавидит Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге кондуктор обматерила бабушку и едва не ударила ее за то, что она пожаловалась на скользкий порог автобуса. Инцидент произошел вечером в понедельник, 17 января, в автобусе № 42.

- Я сидел в наушниках, слышу - крики на весь автобус. Неадекватный кондуктор, женщина, на ломаном русском орет благим матом на бабушку лет 60-70, - рассказал изданию Е1.RU один из пассажиров автобуса.

По словам очевидцев, она также кричала, что всех ненавидит и всячески оскорбляла пенсионерку. При этом водитель никак не реагировал на ситуацию и не пытался остановить кондуктора, хотя его об этом просили пассажиры, забеспокоившиеся за бабушку.

В мэрии Екатеринбурга отреагировали на произошедшее и рассказали, что перевозчику грозит наказание за ненадлежащее поведение сотрудника, которое должна определить комиссия.

- Предлагаем пенсионерке или свидетелям конфликта обратиться в Муниципальную транспортную инспекцию или Комитет по транспорту, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии. - На основании этих материалов они могут вызвать перевозчика на комиссию и потребовать с него принять меры в отношении кондуктора.

В транспортном предприятии «Авто Гамма», обслуживающем маршрут №42, корреспонденту «КП-Екатеринбург» отказались комментировать ситуацию.

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