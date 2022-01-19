Кондуктора, обматерившую в автобусе пожилую екатеринбурженку, могут выдворить из страны

Кондуктор извинилась перед бабушкой Фото: скриншот с видео

Сотрудники полиции Екатеринбурга нашли женщину-кондуктора, обматерившую бабушку в автобусе № 42 из-за того, что она пожаловалась на скользкий порог. Она сказала, что раскаивается в своем поступке и принесла извинения пенсионерке.

- Привет. Женщина. Извини меня за грубость вчерашнее общение. Ладно? Простишь? - говорит кондуктор на видео из отделения полиции.

Как рассказали в УМВД России по Екатеринбургу, оказалось, что женщина является гражданкой одной из Среднеазиатских республик. При этом она находилась на территории России и работала без необходимых разрешений.

- Женщине придется нести административную ответственность за мелкое хулиганство, нарушения миграционного законодательства, а также несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм (отсутствие маски), - сообщили «КП-Екатеринбург» в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Кроме того, будет рассмотрен вопрос о ее выдворении с территории Российской Федерации.

Напомним, конфликт кондуктора с пенсионеркой произошел вечером в понедельник, 17 января. По словам очевидцев, женщина также кричала, что всех ненавидит и всячески оскорбляла бабушку. При этом водитель никак не реагировал на ситуацию и не пытался остановить кондуктора, хотя его об этом просили пассажиры, забеспокоившиеся за бабушку.

В транспортном предприятии «Авто Гамма», обслуживающем маршрут №42, корреспонденту «КП-Екатеринбург» отказались комментировать ситуацию.