В РПЦ готовы признать подлинность екатеринбургских останков царской семьи

Признать останки подлинными могли еще в ноябре 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проведенное следствие не оставило сомнений у Русской православной церкви в подлинности найденных под Екатеринбургом останков семьи Романовых. Об этом в эфире Россия 24» сообщил глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

- На мой взгляд, ничего сегодня не мешает признанию подлинности «екатеринбургских останков», но для того, чтобы они были признаны подлинными, нужно соборное решение Церкви, - заявил он.

Он отметил, что решение о подлинности должен сделать Архиерейский собор, который пройдет в мае 2022 года. Также священник подчеркнул, что признать останки подлинными могли еще в ноябре 2021 года, однако собрание перенесли из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Кроме того митрополит Иларион напомнил, что на заседании синода в июне прошлого года был заслушан доклад представителя Следственного комитета, который убедительно рассказал архиереям обо всех проведенных экспертизах. Помимо этого священник объяснил, почему так важно соборное решение вопроса.

- Если мы признаем «екатеринбургские останки» останками царской семьи, значит, это святые мощи, значит, им должно воздаваться соответствующее поклонение, - заявил митрополит.

В 2018 году, в канун 100-летия гибели Николая II и его семьи, СК выступил с заявлением о подлинности останков и обнародовал результаты экспертиз. В 2019 году инициировали почвоведческую экспертизу в Поросенковом логу под Екатеринбургом, где были найдены останки Николая II, его семьи и четырех слуг.

В декабре 2020 года глава екатеринбургской митрополии Евгений Кульберг заявил, что останки царской семьи будут признаны, если у церкви не будет никаких сомнений в их подлинности.

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