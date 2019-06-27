На месте захоронения Царской семьи в Екатеринбурге начались раскопки

В Поросенковом логу под Екатеринбургом, где были найдены останки Николая II, его семьи и четырех слуг, сегодня начались исследовательские работы. Как сообщают очевидцы, сотрудники Следственного комитета России ведут раскопки и бурение, чтобы исследовать почву, в которой были найдены останки.

Рядом с досками, под которыми когда-то покоились останки Царской семьи, появились скважины. Фото: vk.com/memorialromanovykh

- Следственный комитет РФ по поручению РПЦ МП инициировал почвововедческую экспертизу, - сообщает Илья Коровин, руководитель сообщества "Мемориал Романовых". - Стоит отметить, что Управление государственной охраны объектов культурного наследия, коим и является "Мемориал Романовых", контролировало проводимые сегодня на Царских могилах работы.

В 1918 году в ночь с 16 на 17 июля большевики расстреляли в Екатеринбурге последнего российского императора Николая II с близкими и слугами. Тела убитых вывезли за Екатеринбург и захоронили, не оставив опознавательных знаков. В 1979 году группа из шести энтузиастов втайне от советских властей нашла захоронение. Сейчас на месте находки стоит крест и памятные камни.

По предварительной информации, на Мемориале проводится экспертиза почвы. Фото: vk.com/memorialromanovykh

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Сейчас место захоронения царской семьи хорошо известно - это Поросенков лог на северной окраине Екатеринбурга. Недалеко поселок Шувакиш, а рядом проходит железная дорога. О том, что здесь были найдены останки Романовых, напоминает огромный крест и несколько памятных камней. (Подробности)