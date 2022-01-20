В Свердловской области многодетная мать спряталась в лесу, отказавшись платить алименты

Нерадивая мать задолжала почти 3 миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске возбудили уголовное дело в отношении матери троих детей, которая задолжала по алиментам 2,9 миллиона рублей. Несмотря на то, что она уже привлекалась к ответственности и отработала 150 часов, правильных выводов так и не сделала. Судебный пристав уже готовился повторно привлечь ее к такому же наказанию, но 43-летняя свердловчанка скрылась.

Позже появилась информация, что она находится на территории лесозаготовительной базы в Верхотурье.

- К оплате алиментов не приступила, опекун, на иждивении которого находятся дети, вновь обратился к судебному приставу-исполнителю с просьбой привлечь повторно должницу к административной ответственности, - пояснили в пресс-службе регионального управления ФССП.

По требованию пристава мировой суд отправил женщину на 13 суток в изолятор. Возбуждено уголовное дело по статье 157 УК «Неуплата средств на содержание детей».

Стоит отметить, что должнице грозит реальный срок. Аналогичная ситуация произошла в Тавде, где женщина до последнего отказывалась платить алименты. Также был случай, когда жителя Среднего Урала отправили за решетку из-за долга по алиментам в 43 тысячи рублей.

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