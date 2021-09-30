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Общество30 сентября 2021 17:43

В Тавде женщина получила реальный срок за неуплату алиментов на ребенка

Горе-мать проведет в колонии общего режима полгода
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Примечательно, что женщина уже была судима по статье «Неуплата средств на содержание несовершеннолетнего ребенка»

Примечательно, что женщина уже была судима по статье «Неуплата средств на содержание несовершеннолетнего ребенка»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тавде местная жительница получила реальный срок за неуплату алиментов на своего ребенка. Во время рассмотрения уголовного дела выяснилось, что женщина должна была содержать свою десятилетнюю дочку, постановление было выдано в ноябре 2015 года, однако уралочка далеко не всегда исполняла свои обязательства.

- В период с марта по май 2021 года, будучи привлеченной к административной ответственности,она без уважительной причины, в нарушение решения суда не уплачивала средства на содержание малолетнего ребенка, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Примечательно, что женщина уже была судима по статье «Неуплата средств на содержание несовершеннолетнего ребенка», и ей назначали наказание в виде исправительных работ. Теперь же ей предстоит провести шесть месяцев в исправительной колонии общего режима.