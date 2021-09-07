Уралец получил реальный срок за уклонение от алиментов

Суд обязал мужчину платить алименты в размере 1/4 от ежемесячного дохода в апреле 2006 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области жителя поселка Привокзальный суд приговорил к полугоду колонии-поселения за уклонение от уплаты алиментов сыну. Об этом сообщает региональная прокуратура.

- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних, если это деяние совершено неоднократно), - говорится в сообщении.

Суд обязал мужчину платить алименты в размере 1/4 от ежемесячного дохода в апреле 2006 года. В августе 2019 он привлекался за неуплату. Тогда ему назначили наказание в виде обязательных работ.

В мае 2020 года суд снова приговорил его к полугоду исправительных работ и удержанию 5% его заработка в доход государства. Однако из-за уклонения от уплаты алиментов наказание заменили на реальный срок.

Задолженность по уплате алиментов жителя поселка Привокзальный составляет больше 43 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу.

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