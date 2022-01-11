Пункты приема работают в магазинах и гипермаркетах Екатеринбурга Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Екатеринбурге работают пункты приема, куда можно выбросить батарейки, электрические лампы, градусники и другие промышленные отходы, которые не безопасны для экологии. Публикуем список мест, куда сдать старые батарейки в Екатеринбурге в 2022 году.

Каждый месяц работают передвижные пункты приема, которые организует Муниципальное унитарное предприятие комплексного решения проблем промышленных отходов, куда можно сдать батарейки, а также лампы и градусники. График работы пунктов в каждом районе будет опубликован позднее, об этом сообщили журналисту «КП – Екатеринбург» сотрудники МУП.

АДРЕСА, КУДА СДАТЬ БАТАРЕЙКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ В 2022 ГОДУ

Гипермаркет «Лента»

Адреса: проспект Академика Сахарова, 107/1, проспект Космонавтов, 1Б/1

Пункт работает каждый день круглосуточно. Контейнер для приема батареек стоит на входе в гипермаркет.

Строительный гипермаркет OBI

Адреса: улица Халтурина, 53, улица Металлургов, 87

Время работы: ежедневно с 8 до 23 часов. Пункт приема батареек находится справа у входа.

Спортивный магазин «Декатлон»

Адреса: улица Репина, 94 в ТРЦ «Радуга Парк», улица Вайнера, 48

Скинуть батарейки в контейнер можно каждый день с 10 до 22 часов.

Магазин электротоваров «ЭТМ»

Адреса: улица Бисертская, 134

Контейнер, куда можно скинуть батарейки, расположен у входа. Выбросить батарейку здесь можно в режиме работы магазина: с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов, суббота, воскресенье – с 9 до 17 часов.

Магазин электроники «Эльдорадо»

Адреса: улица Блюхера, 39 в ТЦ «Аида», улица Академика Шварца, 17 в ТК «Дирижабль»

Здесь установлены боксы для приема батареек. За раз можно сдать не больше килограмма батареек. Выбросить батарейки можно с 10 до 22 часов.

Строительный гипермаркет «Леруа Мерлен»

Адреса: Базовый переулок, 45, улица Металлургов, 74

В гипермаркете есть контейнеры, куда можно сложить люминесцентные и светодиодные лампы, а также батарейки. Сдать отходы можно с 7 до 23 часов каждый день.

Строительный гипермаркет «Колхозный двор»

Адрес: село Горный Щит, улица Горнощитская, 42

Сюда можно сдать металлолом, аккумуляторы, холодильник, стиральную машину, батарею, ванную, кабель и металлом. В гипермаркете принимают отходы с 8 до 18 часов.

Магазин электроники «М.Видео»

Адреса: улица 8 Марта, 149 в ТРЦ «Мегаполис», улица Малышева, 5 в ТЦ «Алатырь»

Сюда можно сдать мелкую бытовую технику, батарейки на сервисную зону в магазине, на стойке сообщите, что вы участвуете в программе «Правильная утилизация». Пункт работает каждый день с 10 до 22 часов.