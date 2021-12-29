Пентхаусы с роскошной мебелью: самые элитные квартиры Екатеринбурга, в которых вы никогда не побываете

К квартирам за такую цену обычно всегда прилагается хороший вид из окон на центр города. Фото: avito.ru

Иные квартиры в Екатеринбурге и не квартиры вовсе, а настоящие дворцы. Хоть экскурсии проводи – настолько в них роскошно. И ценник за квадратный метр соответствующий. Корреспонденты «Комсомолки» убедились в этом лично. Нет, на «экскурсию» мы не сходили, но зато изучили через сервис «Авито.Недвижимость» современные предложения на рынке недвижимости. Посмотрели, сколько стоят самые роскошные квартиры города, как выглядят и чем хороши.

В АНГЛИЙСКОМ СТИЛЕ

За 85 миллионов рублей можно найти шестикомнатную квартиру в девятиэтажном доме на Вознесенской горке. Роскошный пентхаус, площадью 324 квадратных метра. Внутренняя отделка – в классическом английском стиле. В таких интерьерах и фирменное британское чаепитие «Файф о клок» не стыдно провести.

Фото: avito.ru

Кстати, пол в квартире отделан натуральным паркетом, а стены покрыты дубовыми панелями.

- В квартире высокие потолки 3,6 метров, в интерьере использованы яркие насыщенные цвета, - рассказывают эксперты Авито. - Из больших панорамных окон открываются красивые виды на Харитоновский парк, Вознесенское Архиерейское подворье, Храм-на-Крови и Екатеринбург Сити.

Фото: avito.ru

Несмотря на классический дизайн, высоким технологиям в пентхаусе тоже место нашлось. Тут и датчики движения, и встроенный пылесос, и видеонаблюдение, и стабилизаторы напряжения.

- А с помощью системы «умный дом» можно управлять освещением, температурой пола и воздуха, кондиционером, движением штор и музыкой в комнатах, - добавляют эксперты. - Планировка функциональная, обеспечивает эргономичную организацию пространства, есть технический этаж и хозяйственные помещения.

С ВИДОМ НА ИСЕТЬ

Всего-то 78 миллионов рублей и шестикомнатная квартира на последнем этаже элитного восьмиэтажного дома будет ваша. Площадь у нее 265 квадратных метров.

- Планировка включает просторную кухню, две гостиные, три спальни, кабинет, три ванные комнаты, в одной из которых установлены сауна и джакузи, - рассказывают эксперты Авито. - Кухня объединена с гостиной и светлой столовой в эркерной части. В квартире предусмотрена большая гардеробная и много мест для хранения вещей.

Фото: avito.ru

Особо хорош вид, который открывается из панорамных окон. Через них видно прогулочную набережную Исети. Кстати, в доме есть консерьж, а придомовая территория закрытая с въездом через шлагбаум.

- Дом построен в самом центре города, где много культурных объектов: Театр оперы и балета, Театр музыкальной комедии, Планетарий, Центр народной культуры, Музей культуры и дизайна, Музей природы, - добавляют эксперты в сфере недвижимости. - В шаговой доступности на берегу реки Исеть находится Исторический сквер с оборудованными зонами для отдыха, а также Плотинка.

Фото: avito.ru

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ ПОСИДЕТЬ ПЕРЕД КАМИНОМ

За 50 миллионов рублей можно получить роскошную трехкомнатную квартиру рядом с парком Зеленая Роща. Кухня тут просторная, со столовой объединенная. Есть гардеробная и постирочная. Спален две. Гостиная – одна.

- В интерьере преобладают теплые насыщенные цвета, орнамент и золоченый декор, - описывают эксперты. - Отделочные материалы, мебель и двери из массива дерева привезены из Италии. Гостиная украшена камином, а также часами с консолью авторской работы, сделанными на заказ.

Фото: avito.ru

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ АР-ДЕКО

В жилом комплексе премиум-класса в самом центре Екатеринбурга можно купить четырехкомнатную квартиру за 49 миллионов 900 тысяч рублей. Ее интерьеры сделаны в стиле арт-деко – воплощающим идеи роскоши и утонченного гедонизма.

- Квартира состоит из просторной гостиной, уютной спальни, детской и кабинета, - объясняют эксперты Авито. - Во всей квартире - теплые полы, кухня оборудована встроенной техникой, а освещение и сантехника привезены из Франции и Италии. Из панорамных окон открываются красивые виды на город и Зеленую Рощу.

Фото: avito.ru

ПЛОТИНКА В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

Еще одна четырехкомнатная квартира может обойтись вам в 49 миллионов рублей. Находится она в 15 минутах ходьбы от Плотинки. Архитекторы постарались, чтобы квартира эта могла похвастаться большими пространствами, наполненными воздухом и светом.

- Кухня, объединенная с гостиной, лаконично обставлена только самой необходимой, но качественной мебелью, - рассказывают эксперты. - Из панорамных окон открывается вид на одну из главных достопримечательностей нового Екатеринбурга – новую ледовую арену. Благодаря этому дизайнерам удалось добиться ощущения простора и легкости в интерьере. Еще одним плюсом такой обстановки является возможность дополнять ее и расставлять акценты по желанию новых жильцов.

Фото: avito.ru

В СТИЛЕ НЕОКЛАССИКИ

Ну и финальное предложение, которое есть на рынке недвижимости Екатеринбурга – трехкомнатная квартира за 44 миллиона 900 тысяч рублей. Опять же, находится он рядом с парком Зеленая Роща. Располагается на седьмом этаже 23-этажного дома.

- Ремонт выполнен в мягких светлых тонах с элементами неоклассики, разбавленный яркими деталями, - описывают эксперты с Авито. - Все материалы и мебель итальянского производства. Одна из спален отведена под детскую, а изюминкой квартиры является большая гардеробная с множеством зеркал и отделений для одежды и обуви.