Гонка винтажных машин в Верхней Пышме: программа, расписание

В Верхней Пушме пройдет гонка ретро-автомобилей

Для тех, кто еще задумывается о том, как провести выходные, рассказываем. В эту субботу будет особенно интересно в Верхней Пышме. 19 июня 2021 здесь пройдет «Кубок Урала по ретро-ралли». Старт будет организован на площадке Музея автомобильной техники.

В гонке примут участие команды не только из Екатеринбурга, но и Тюмени, Челябинска и других городов. Суть в том, что в заезде примут участие раритетные авто, чей возраст больше 30 лет. Это «Москвичи», «Копейки», «Мерседесы», «Кадиллаки» - будет на что посмотреть!

- Самый старенький автомобиль «ГАЗ-21» («Волга») 1966 года выпуска. По словам нынешнего владельца, автомобиль попал к нему лишь 7 лет назад. Машина полностью оригинальная. Прежний владелец даже сумел сохранить ее первый заправочный талон: все это время он был спрятан под крышкой звукового сигнала, - рассказывают в пресс-службе Музея автомобильной техники.

Гонка пройдет 19 июня, старт в 12:00

Участники проедут 80 километров и будут отмечаться на чек-поинтах, которые будут расположены возле крупных торговых центров Екатеринбурга. Финишируют они там же, где и стартовали - в Музее автомобильной техники.

Команда самого Музея будет представлена двумя экипажами, которые выйдут на старт на советских авто – ярко-красном «Москвиче» (АЗЛК-21412) 1991 года выпуска и на знаменитой «Копейке» (ВАЗ-2101) 1971 года.

Зрители смогут сделать яркие фотографии и принять участие в развлекательной программе, а это: различные мастер-классы, катание детей на квадроциклах под руководством гонщика и участника «Дакар» Сергея Карякина, концерт джазовой музыки, розыгрыши от партнеров и организаторов гонки. Одним из самых необычных призов станет поездка на роскошной «Чайке» – самом известном советском автомобиле представительского класса.

Самым ценным призом станет iPhone-12. Его разыграют вечером, после финиша всех экипажей. Кроме того, на финише гостей ждет экстремальное мотошоу и концерт рок-группы «Gazoliners».

Ведущим праздника станет известный телерадиоведущий – Александр Морозов.

Зрители смогут сделать отличные фото и весело провести время.

ПРОГРАММА

СТАРТ

Музей автомобильной техники УГМК, г. Верхняя Пышма, ул. Ал. Козицына, 2а

10:00 – 12:00 – выставка ретро-автомобилей участников, регистрация, техническая инспекция машин

10.00 – 11.30 – прокат педальных машинок, мастер-классы по управлению детскими квадроциклами

10.00 – 11.30 – концерт джазовой музыки

10.30 – демонстрация ГАЗ-13 «Чайка» в движении. Ведущий праздника разыграет среди зрителей возможность стать пассажиром этого шикарного авто!

11:00 – 11.30 – розыгрыши от партнеров гонки

11.30 – парашютное шоу*

*Время может быть изменено в зависимости от погодных условий

12:00 – старт первого экипажа

ФИНИШ

Музей автомобильной техники УГМК, г. Верхняя Пышма, ул. Ал. Козицына, 2а

15.00 – 17.00 – прокат педальных машинок, мастер-классы по управлению детскими квадроциклами

15.30 – финиш первого экипажа

15.40 – 17.00 – экстремальное мотошоу

16.30 – 18.00 – концерт группы «Gazoliners»

18.00-18.30 – розыгрыш ценных призов, в т.ч. главного приза – iPhone-12.

18.30 – церемония награждения.