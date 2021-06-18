В Екатеринбурге Ural Music Night проведут с ограничениями

На площадках введут ограничения, чтобы избежать столпотворения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге не стали отменять ежегодный музыкальный фестиваль Ural Music Night, но в организацию работы площадок вносят изменения. На некоторые из них потребуется регистрация.

Проведение фестиваля согласовал оперштаб по коронавирусу Свердловской области. Здесь договорились об увеличении числа открытых площадок, которые не будут ограждать большим забором, чтобы избежать столпотворения.

На закрытых площадках будут присутствовать только те, кто зарегистрируется заранее. Это позволит избежать большого числа посетителей в одних местах.

на одной из площадок выступит Каста Фото: Евгения ГУСЕВА

Также на фестивале 25 июня откроют четыре пункта для вакцинации от коронавируса. Они будут располагаться в Ельцин Центре на первом этаже, на Октябрьской площади перед Драмтеатром, в Парке имени Маяковского и на Площади труда. Все площадки будут обеспечены средствами защиты.

Хэдлайнерами фестиваля Ural Music Night в 2021 году в Екатеринбурге станут певец Леонид Агутин, а также группы «Каста», «Агата Кристи» с Вадимом Самойловым и «Наутилус Помпилиус» во главе с Вячеславом Бутусовым.

Отметим, что в России постепенно отменяются массовые мероприятия и вводятся новые ограничения из-за роста числа заболевших коронавирусом.

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