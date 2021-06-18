Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 18 июня 2021 года

Жителей Свердловской области призывают вакцинироваться Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 153 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 44 случаев приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Нижнего Тагила, Первоуральска, Каменска-Уральского, Верхней Пышмы, Кушвы и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии на Среднем Урале составляет 91 435 человек, из которых 85 269 пациентов полностью победили вирус. За прошедшие сутки диагноз сняли у человек.

По состоянию на 18 июня 2021 года состояние 305 пациентов остается тяжелым, 159 из них размещены в палатах реанимации, 132 - подключены к аппаратам ИВЛ.

Также растет и число смертей от COVID-19. За сутки статистика пополнилась 13 новыми случаями. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 649 человек.

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