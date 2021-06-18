Концерты «Руки вверх» и Макса Коржа на Екатеринбург Арене оказались под угрозой срыва

При этом 25 июня в Екатеринбурге пройдет Ural Music Night. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сразу два массовых концерта на Екатеринбург Арене оказались на грани срыва. Речь идет о выступлениях группы «Руки вверх» 3 июля, а также Макса Коржа, который должен выйти на сцену 17 июля. По данным источника «КП», с высокой долей вероятности, мероприятия отменят из-за третьей волны COVID-19. Руководство стадиона заявило, что проинформирует общественность в случае появления официальной информации.

- О переносе концерта Макса Коржа публике объявят за 10 дней до концерта, - отмечает инсайдер «Комсомольской правды». – Что касается группы «Руки вверх», то по ним окончательно решение еще не принято. Все упирается в то, что 25 июня пройдет «Уральская ночь музыки». Складывается ощущение, что ограничения будут введены именно после UMN.

По словам директора фестиваля Евгения Горенбурга, «Уральская ночь музыки» пройдет в заявленные сроки.

- Губернатор сказал нам готовиться, обращаться к гражданам, просить выполнять требования Роспотребнадзора. Это и санитарные нормы, социальная дистанция. Везде где возможно мы сделаем открытые площадки, и чтобы между столиками в барах была дистанция. Мы понимаем, что отечество в опасности, здоровье в опасности. Каждый сам отвечает за себя, - пояснил в разговоре с «Комсомолкой» Евгений Горенбург.

Напомним, что ранее было принято решение отменить общегородской выпускной, который должен был пройти также 25 июня. А уже 18 июня в TeleClub пройдет концерт рэпера «Фараона», его посетят несколько сотен человек.

- В случае принятия каких-либо решений о корректировке действующего режима в Свердловской области и после закрепления этих решений в документах оперативный штаб об этом сразу информирует, - пояснили в оперштабе региона.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным на 17 июня, общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 91 282. От COVID-19 в Свердловской области скончались 3 636 человек.