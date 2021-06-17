Концерты пройдут на трех сценах на открытом воздухе Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 июня на базе отдыха «Иволга» в 50 км от центра Екатеринбурга состоится восьмой Международный фестиваль EverJazz. Он представляет собой девятичасовой концерт на трех сценах не берегу реки и сосновым лесом вокруг. Участие примут 200 музыкантов, исполняющих джаз, блюз, соул, фламенко, поп и этническую музыку. Будет организован фудкорт с кухнями мира, детская зона с аниматорами, арт-маркет и мастер-классы.

Публикуем подробную программу фестиваля EverJazz в Екатеринбурге.

ХЕДЛАЙНЕРЫ

Квартет Константина Хазановича и Даниела Фанелли

Музыканты из Санкт-Петербурга и Италии исполнят джаз и итальянский поп. В программе хиты Адриано Челентано, Эроса Рамазотти, итальянской певицы Мины, а также хиты джазовой классики и авторская музыка.

Квартет Алины Енгибарян

Певица из США лейбла Ground-Up Music выступит в стиле фьюжн. Коротко о хедлайнере фестиваля EverJazz 2021 в Екатеринбурге – училась в Голландской консерватории принца Клауса, в 2015 году она победила в конкурса Shure Montreux Jazz Vocal Competition, а в 2016 переехала в США.

Ice Hokku

Электронный инди-поп дуэт из Израиля с русскими корнями приедет в Екатеринбург на фестиваль EverJazz 2021 с акустической программой и сыграет с местными музыкантами.

Joander Santos

Мультиинструменталист, композитор и вокалист Joander Santos из Бразилии выступит с авторскими песнями.

Олег Аккуратов и Seven Note Collective

На фестивале EverJazz 2021 в Екатеринбурге выступит финалист проекта «Голос» Олег Аккуратов вместе с фанк-джаз-рок группой Seven Note Collective. Вместе они представят джазовые композиции и авторские песни.

Фото: Галина Соловьева

Blues bastards

Группа уже известная в Екатеринбурге исполняет музыку в стиле блюз-рок и альтернативный рок.

Spokan girls

Театральная этно-авангард группа, созданная в апреле 2018 года, станет участником екатеринбургского фестиваля EverJazz 2021. Девушки играют на ирландских и шотландских бубнах.

Джазовый оркестр Петра Востокова

Большой джазовый оркестр приедет в Екатеринбург на EverJazz 2021 из Москвы. Музыканты выступали на таких площадках, как большой зал Московской консерватории и государственный Кремлевский Дворец.

New Blood Big Band

Новый проект Сергея Долженкова состоит из лучших фьюжн-музыкантов России. На фестивале EverJazz 2021 в Екатеринбурге они исполнят авторские пьесы бэнд-лидера, аранжировки фьюжн-классики 60-х годов, среди них LiUle Sunflower Фредди Хаббарда, Speak No Evil и Witch Hunt Уэйна Шортера.

Биг-бенд Виталия Владимирова и Ирина Остин

На фестивале EverJazz 2021 в Екатеринбурге выступит блистательный джазовый оркестр современной музыки – биг-бенд Виталия Владимирова и Ирина Остин.

Биг-бенд БГФ «Башкортостан»

Один из лучших оркестров России выступает по руководством выпускника Кёльнской консерватории, народного артиста Республики Башкортостан Олега Касимова. Музыканты сыграют этнический джаз.

Квартет Евгения Побожего

Московский гитарист и композитор Евгении Побожии – первый российский музыкант, победивший в крупном джазовом конкурсе Herbie Hancock Institute of Jazz guitar Competition 2019.

Музыканты сыграют на екатеринбургском фестивале EverJazz 2021 авторский фьюжн на стыке джаза, фанка, рока, хип-хопа, world music и современной академической музыки.

Квинтет Сергея Долженкова

Квинтет Сергея Долженкова, резидента лейбла Butman Music и солиста Московского джазового оркестра Игоря Бутмана исполнит авторские пьесы Сергея Долженкова, аранжировки фьюжн-классики 60-х годов – Фредди Хаббарда и Уэйна Шортера.

СЦЕНЫ

Сцена Jazz Village

15:00-16:00 – Духовой оркестр Уральской специальной музыкальной школы

16:00-17:00 – Трио Сергея Чашкина (классический джаз)

17:00-18:00 – Квартет Данияра Баяманова – посвящение The Beatles

18:00-19:00 – Spokan girls (этно-авангард)

19:00-20:00 – Квинтет Петра Востокова (классический джаз)

20:00-21:00 – Дуэт Ice Hokku (инди-поп) и Виталий Владимиров

21:00-22:00 – Квартет Алины Енгибарян (фьюжн).

ЕЩЕ

В программе игротека и мастер-классы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Игротека

Здесь гости екатеринбургского фестиваля EverJazz 2021 сыграют в настольные игры, приставку Dendy и шахматы. Послушают пластинки на виниловом проигрывателе и почитают книги про искусство и музыку, книги из крафтовой бумаги.

Мастер-классы

Здесь пройдут танцевальные мастер-классы от Max Dance, мастер-класс по игре на барабанах, встреча школы английских лайфстайлеров Homy Сhat.

Детская площадка

Семейная студия «Я-ТЫ-МЫ» научит создавать букет из салфеток и каллиграфический календарь.

Екатеринбургский еврейский культурный центр «Менора» расскажет о традициях через детские сказки и квиз-игру.

Парк научных развлечений NEWTON проведёт химические опыты.

Семейный центр искусства воспитания «София» покажет сказки и научит детей создавать фигурки из шерсти и рисовать.

Инклюзивный театр ОРА покажет спектакль «Цирк Принтинпрам им. Д.Хармса».

В завершении концерта устроят фаер-шоу.

БИЛЕТ

Стоимость билета составляет 2800 рублей на одного человека и 5000 на двоих. Детский билет стоит 1400 рублей.

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КАК ДОБРАТЬСЯ

Фестиваль EverJazz 2021 пройдет на базе отдыха «Иволга» в 50 км от центра Екатеринбурга. Для тех, кто приедет на автомобиле, будет работать парковка (стоимость 200 рублей).

Для тех, кто не за рулем будет курсировать автобус из Екатеринбурга – от Храма-на-Крови на улице Толмачева. Время отправления в сторону «Иволги» – в 12:30, 13:00 и 13:30. Отправление автобуса в Екатеринбург запланировано на 22:30, 23:15 и 23:30 (до станции метро «Ботаническая»).

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

– Отменять мероприятие уже поздно. Фестиваль уже послезавтра. Мы призываем всех гостей фестиваля вакцинироваться. Коронавирус – это та реальность, в которой мы живем. Если вы не прививались, не переболели и у вас нет достаточного количества антител, я призываю приезжать на наш фестиваль в маске, – рассказал организатор Алексей Глазырин.

Организаторы добавили, что фестиваль пройдет на свежем воздухе и у гостей получиться соблюдать социальную дистанцию.