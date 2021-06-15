В Свердловской области за выходные больше 500 пожаров произошло из-за поджигателей пуха

Из-за количества пожаров в строй из резерва были введены 11 единиц спецтехники и более 40 человек личного состава
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области спасатели бьют тревогу из-за большого количества пожаров, произошедших из-за поджигателей тополиного пуха и сухой травы. По данным МЧС, только за прошедшие выходные в регионе пожарные тушили 580 возгораний. Почти четверть из них - в Екатеринбурге.
Практически во всех случаях огонь, в том числе из-за лежащего повсюду пуха, распространялся все больше и больше, перекидываясь на постройки, жилые дома и автомобили. Серьезных последствий удалось избежать только благодаря оперативной работе пожарных.
- Так только в екатеринбургском гарнизоне пожарной охраны, где складывалась наиболее тяжелая пожароопасная обстановка, в строй из резерва были введены 11 единиц спецтехники и более 40 человек личного состава. Благодаря этому возникавшие пожары были оперативно локализованы и ликвидированы, - рассказали в МЧС по Свердловской области.
Ситуацию с пожарами ухудшает тополиный пух
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Спасатели в очередной раз призывают свердловчан соблюдать правила пожарной безопасности и напоминают, что в регионе с 30 апреля действует особый противопожарный режим, который полностью запрещает любые действия с открытым огнем.
- Следует отказаться от выходов в лесную зону, использования открытого огня, разведения костров. Взрослым рекомендуется напомнить правила пожарной безопасности детям, разъяснить, что игры с огнем могут быть опасны как для них самих, так и окружающих, - добавили в МЧС по Свердловской области.
Если вы стали очевидцем возгорания, сообщайте о нем по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - «101» или на единый номер вызова экстренных служб – «112».