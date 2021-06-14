На Урале автомобиль с людьми вылетел с дороги в реку

Во время падения ВАЗ перевернулся. Фото: "Ревда-инфо"

В городе Ревде, расположенном в Свердловской области, отечественная легковушка вылетела в озеро. В этот момент в салоне ВАЗа находились два человека. Оба мужчины погибли.

Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, авария случилась 13 июня в 23:35. 33-летний водитель потерял контроль за машиной и допустил ее съезд в озеро. При этом ВАЗ опрокинулся.

Водитель погиб на месте – до приезда скорой.

- Очевидцы происшествия пояснили прибывшим на место ДТП сотрудникам ГИБДД, что водитель автомобиль ВАЗ-21124 возвращался с дачи домой, также один из очевидцев пояснил, что достал из данного автомобиля мужчину, который находился на переднем пассажирском сидении без признаков жизни, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Чтобы достать "двенадцатую", пришлось привлекать сотрудников МЧС. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Точная причина аварии, где погибли два человека, выяснится в ходе проверки.

В ГИБДД рассказали, что водитель отечественной легковушки в 2014-м году привлекался к административной ответственности за пьяную езду. Тогда его лишили прав на три года и один месяц.