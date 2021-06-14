«Пассажир отказался в последний момент»: в салоне ВАЗа, утонувшего в Ревде, находился только водитель

Во время аварии автомобиль перевернулся. Фото: «Ревда-инфо»

Во время вчерашнего ДТП в Ревде, где «двенадцатая» вылетела в реку, погиб только водитель. Об этом рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Как пишет «Ревда-инфо» со ссылкой на местную Госавтоинспекцию, первоначально у экстренных служб действительно была информация, что в ВАЗе, улетевшем в реку, находились два человека.

После ЧП водителя «двенадцатой» удалось достать очевидцам. А вот второго пассажира в салоне не было. Его безуспешно пытались найти сотрудники МЧС, но сделать это им так и не удалось.

- С водителем, действительно, собирался ехать еще один мужчина, но в последний момент он отказался от поездки, возможно, вызвал такси, - цитирует «Ревда-инфо» местную ГИБДД.