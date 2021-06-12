Водителю, механику и директору предприятия предъявили обвинения по делу о страшной аварии в Лесном

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области предъявили обвинение фигурантам уголовного дела о страшной аварии в городе Лесном, где погибли семь человек. В отношении всех троих обвиняемых судом избраны меры пресечения. Так, директор предприятия и механик заключены под стражу. В отношении водителя избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

56-летнего водителя автобуса обвинили в нарушении правил дорожного движенияи эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. 61-летний механик предприятия проходит по статье «Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

- 67-летнему директору автопредприятия предстоит ответить сразу по двум статьям: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц и недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, - сообщают в СУ СК России по Свердловской области.

Фото: СУ СК России по Свердловской области

Сотрудники полиции на следующий после трагедии день проверили все автопредприятия муниципалитета. Всего их четыре. Из девяти проверенных пассажирских автобусов в пяти были выявлены различные нарушения, одно транспортное средство помещено на штрафстоянку.

- Руководителям предприятий представители МВД выдали предписания о незамедлительном устранении недостатков. Владельцы пассажирских маршруток, узнав о тотальных проверках общественного транспорта полицией, не дожидаясь визита сотрудников, самостоятельно ушли с линии и отправили все машины на ТО, - сообщил руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых.

Напомним, жуткая авария в Лесном произошла ранним утром 10 июня. На месте погибли шесть человек. Еще пять человек пострадали. Однако на следующий день число жертв ДТП увеличилось до семи.

По предварительной версии, у муниципального автобуса № 4 отказали тормоза, и он влетел в железные ворота на проходной завода. Водитель в этот момент сигналил, а кондуктор автобуса, где в этот момент находилось около 30 человек, просила пассажиров сгруппироваться.

Комбинат «Электрохимприбор» выплатит материальную помощь семьям погибших в страшном ДТП в городе Лесной. Сообщается, что родственники умерших получат по миллиону рублей.