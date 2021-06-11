Развлекаются, как могут: в Екатеринбурге два парашютиста прыгнули с крыши многоэтажки

Фото: "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "Вконтакте"

Жителей Екатеринбурга напугали парашютисты. Вечером 11 июня экстремалы с крыши многоэтажки на улице Николая Островского, 11. В соцсетях появилось видео прыжка, которое опубликовали в группе «Инцидент Екатеринбург» Во «Вконтакте».

Как рассказали очевидцы, парашютистов было двое. По очереди мужчины летели вниз с высоты 30-ти этажного дома. Прохожих напугало и возмутило увиденное.

- Ну а че, пацаны развлекаются как могут, - комментирует мужчина под видео.

Также уральцы отметили, что этих же парашютистов, прыгающих с крыши, видят уже второй раз.

Напомним, в мае с крыши ВЦ «Высоцкий» экстремал собирался прыгнуть с небоскреба вниз. Но парашютиста задержала охрана уже на смотровой площадке. Парнем оказался гость из Санкт-Петербурга.

- У нас единственная смотровая площадка в России. Поэтому он к нам и приехал. Охранникам он сказал, что у него давно была эта мечта - прыгнуть с нее, - объяснял владелец небоскреба Андрей Гавриловский мотивы поведения бейсджампера.

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