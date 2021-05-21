Приехал из Питера: в Екатеринбурге скрутили бейсджампера, пытавшегося прыгнуть с небоскреба «Высоцкий»

Парашютиста скрутили в момент, когда он собрался прыгать. Фото: скриншот видео

В Екатеринбурге охранники небоскреба «Высоцкий» скрутили бейсджампера, который попытался осуществить прыжок с парашютом с крыши.

О произошедшем «Комсомолке» рассказал владелец «Высоцкого» Андрей Гавриловский. Как оказалось, парашютист прилетел на Урал из Санкт-Петербурга. Сделал он это специально ради прыжка.

- У нас единственная смотровая площадка в России. Поэтому он к нам и приехал. Охранникам он сказал, что у него давно была эта мечта - прыгнуть с нее, - объясняет Андрей Гавриловский мотивы поведения бейсджампера.

Владелец бизнес-центра рассказал, что у охранников небоскреба есть свои инструкции. Особое внимание они обращают на людей с рюкзаками.

- Охранник попросил его показать содержимое. Он приоткрыл рюкзак. Сверху там лежали личные вещи, но охранник все равно поставил себе «галочку в голове», что за этим парнем нужно следить. У нас для этого есть 18 камер, которые просматривают весь периметр на смотровой площадке, - уточнил Андрей Гавриловский.

Парень с рюкзаком вел себя подозрительно. Поэтому в момент, когда он начал перелизать ограждения, его скрутили и передали полиции.

Стоит заметить, что поскольку осуществить прыжок бейджамперу не удалось, то и никакого штрафа за свою выходку он не понесет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Екатеринбуржец развил скорость в 270 километров в час, прыгая с парашютом. Уралец выпрыгнул с самолета в минус 23 градуса (подробнее)