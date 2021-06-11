Сеть «АЗС «Газпромнефть» поделит 3 млн рублей среди участников розыгрыша

Сеть АЗС «Газпромнефть» разыгрывает три миллиона рублей.

Стартовал Чемпионат Европы по футболу, в связи с чем сеть АЗС «Газпромнефть» решила присоединиться к охватившей фанатов футбольной лихорадке и запустила новую акцию – «Целься в мечту». Мячи, эксклюзивные сувениры от нашей сборной, бонусы на покупку топлива и многое другое можно выиграть уже сейчас.

Чтобы стать участником и обладателем одного из подарков, нужно заправиться на 30 и более литров, предъявив карту лояльности «Нам по пути». После – открыть приложение АЗС «Газпромнефть» и зайти в футбольную игру в разделе «Акции». Здесь футболисту предстоит пробить серию пенальти, ловко обойдя умелого вратаря. Всего – 5 попыток, чем больше забитых мячей – тем ценнее приз.

Кстати, если до 30 июня заправить бак 30+ литрами бензина и одновременно купить кофе и хот-дог, можно сэкономить по 2 рубля с каждого литра.

Кроме того, в рамках новой рекламной кампании G-Drive участники могут повысить свои шансы на победу в акции «Целься в мечту», ведь заправка высокотехнологичным топливом дает дополнительную – 6-ю – попытку удара по воротам.

Играть и пытать удачу можно в течение шести недель – с 11 июня по 25 июля. В финале среди всех участников, оплативших топливо картой VISA, разыграют три суперприза – сертификаты на 1 миллион рублей.

Подробности акции – на сайте www.gpn-promo.ru.