Перед сдачей крови обязательно нужно позавтракать, но не плотно Фото: Алексей БУЛАТОВ

До 11 июня в Екатеринбурге проходит неделя IT-донора, но сдать кровь могут все желающие.

С чего начать? Узнаем адреса, выбираем подходящий.

ГДЕ СДАТЬ

Областная станция переливания крови

ул. Пальмиро Тольятти, 8

+7 (343) 212 90 44, https://svblood.ru/

С понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00

Станция переливания крови ФМБА России в Екатеринбурге

ул. Соликамская, 6

+7 (343) 322 73 48, https://spkfmba66.ru/

Пн-Пт с 8:00 до 12:00

Областная клиническая больница №1

ул. Волгоградская, 185

+7 (343) 363 03 03, https://www.okb1.ru/home/sluzhba_krovi/

Пн-Пт с 8:30 до 12:30

Областная детская клиническая больница №1

ул. Серафимы Дерябиной, 32

+7 (343) 231-92-41, http://www.odkb.ru/donorstvo

Пн-Пт с 9:00 до 12:00

Отделение переливания крови Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества

ул. Репина, 1, http://niiomm.ru/struktura-nii-omm/50-otdelenie-perelivaniya-krovi-i-gravitatsionnoj-khirurgii

+7 (343) 371-28-30

Пн-Чт с 9:00 до 12:00

С СОБОЙ

Для сдачи крови в Екатеринбурге понадобятся паспорт и СНИЛС.

ПОДГОТОВКА НОВИЧКОВ

Если приходите в первый раз, то кровь сдаете только на исследование и тут же проходите медосмотр.

– Вы приходите, вас регистрируют, берут кровь на анализ, определяют уровень гемоглобина, если он не ниже 120, можете двигаться дальше. Дальше обследование доктора – беседа, сбор анамнеза. Если нет временных или постоянных медицинских противопоказаний, вы направляетесь на обследование на гемотрансмиссивные инфекции, – рассказали на Областной станции переливания крови.

В первое посещение нужно прийти натощак.

ПЕРЕД СДАЧЕЙ КРОВИ

За 72 часа необходимо прекратить прием лекарств, содержащих аспирин, и анальгетиков.

За 48 часов нельзя употреблять алкоголь.

За 24 часа исключить из рациона острую и жирную пищу, копченые и молочные продукты, яйца.

За час – не курить.

Можно есть кашу, овощи и фрукты, хлеб, сушки, пить сладкий чай, соки и минералку. Утром перед сдачей крови рекомендован легкий завтрак (каши, бутерброд, яблоко).

Фото: станция переливания крови ФМБА России в Екатеринбурге / www.spkfmba66.ru

НЕЛЬЗЯ СДАВАТЬ КРОВЬ

Если есть заболевания: ВИЧ, туберкулез, сифилис, гепатит, болезни крови, онкологические заболевания.

Если переболели гепатитом С.

Если уровень гемоглобина в крови ниже 120.

Лицам младше 18 лет.

Жителям с весом менее 50 кг.

Лицам, не прописанным в Свердловской области, или прописанным здесь меньше года.

ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Если удалили зуб – подождать 10 дней.

После ангины, ОРВИ или гриппа, можно сдавать кровь только через месяц после выздоровления.

В случае иглоукалывания или нанесения татуировки нельзя сдавать кровь в донорские пункты в течение 1 года.

Женщины должны переждать 5 дней после завершения менструации, после проведения аборта – 6 месяцев, после родов – 1 год, после окончания периода лактации – 3 месяца.

– Полный список противопоказаний к донорству

ПРОЦЕДУРА

Перед процедурой сдачи крови в Екатеринбурге донору бесплатно наливают горячий чай с сахаром.

Затем берут кровь из вены в объеме 450 мл (это физиологически безвредная для человека кроводача). Еще 20 мл крови возьмут на анализы. Продолжительность процедуры составляет до 10 минут.

После венопункции на руку на 2-3 часа накладывают стерильную повязку.

В лаборатории кровь проверят на общехимические показатели и инфекции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, донорство – дело добровольное, сдавая кровь, вы помогаете медикам спасти жизни пациентов. Также это помощь собственному организму – сдача крови требует придерживаться здорового образа жизни. Женщины могут сдавать кровь 4 раза в год, мужчины – 5, с перерывами не менее двух месяцев.

Чтобы донор мог восстановить силы, ему дают справку на 2 выходных дня на работе.

В детской областной клинической больнице Екатеринбурга обещают также компенсацию за обед в размере 543 руб.