Перед сдачей крови обязательно нужно позавтракать, но не плотно
Фото: Алексей БУЛАТОВ
До 11 июня в Екатеринбурге проходит неделя IT-донора, но сдать кровь могут все желающие.
С чего начать? Узнаем адреса, выбираем подходящий.
ГДЕ СДАТЬ
Областная станция переливания крови
ул. Пальмиро Тольятти, 8
+7 (343) 212 90 44, https://svblood.ru/
С понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00
Станция переливания крови ФМБА России в Екатеринбурге
ул. Соликамская, 6
+7 (343) 322 73 48, https://spkfmba66.ru/
Пн-Пт с 8:00 до 12:00
Областная клиническая больница №1
ул. Волгоградская, 185
+7 (343) 363 03 03, https://www.okb1.ru/home/sluzhba_krovi/
Пн-Пт с 8:30 до 12:30
Областная детская клиническая больница №1
ул. Серафимы Дерябиной, 32
+7 (343) 231-92-41, http://www.odkb.ru/donorstvo
Пн-Пт с 9:00 до 12:00
Отделение переливания крови Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества
ул. Репина, 1, http://niiomm.ru/struktura-nii-omm/50-otdelenie-perelivaniya-krovi-i-gravitatsionnoj-khirurgii
+7 (343) 371-28-30
Пн-Чт с 9:00 до 12:00
С СОБОЙ
Для сдачи крови в Екатеринбурге понадобятся паспорт и СНИЛС.
ПОДГОТОВКА НОВИЧКОВ
Если приходите в первый раз, то кровь сдаете только на исследование и тут же проходите медосмотр.
– Вы приходите, вас регистрируют, берут кровь на анализ, определяют уровень гемоглобина, если он не ниже 120, можете двигаться дальше. Дальше обследование доктора – беседа, сбор анамнеза. Если нет временных или постоянных медицинских противопоказаний, вы направляетесь на обследование на гемотрансмиссивные инфекции, – рассказали на Областной станции переливания крови.
В первое посещение нужно прийти натощак.
ПЕРЕД СДАЧЕЙ КРОВИ
За 72 часа необходимо прекратить прием лекарств, содержащих аспирин, и анальгетиков.
За 48 часов нельзя употреблять алкоголь.
За 24 часа исключить из рациона острую и жирную пищу, копченые и молочные продукты, яйца.
За час – не курить.
Можно есть кашу, овощи и фрукты, хлеб, сушки, пить сладкий чай, соки и минералку. Утром перед сдачей крови рекомендован легкий завтрак (каши, бутерброд, яблоко).
Фото: станция переливания крови ФМБА России в Екатеринбурге / www.spkfmba66.ru
НЕЛЬЗЯ СДАВАТЬ КРОВЬ
Если есть заболевания: ВИЧ, туберкулез, сифилис, гепатит, болезни крови, онкологические заболевания.
Если переболели гепатитом С.
Если уровень гемоглобина в крови ниже 120.
Лицам младше 18 лет.
Жителям с весом менее 50 кг.
Лицам, не прописанным в Свердловской области, или прописанным здесь меньше года.
ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Если удалили зуб – подождать 10 дней.
После ангины, ОРВИ или гриппа, можно сдавать кровь только через месяц после выздоровления.
В случае иглоукалывания или нанесения татуировки нельзя сдавать кровь в донорские пункты в течение 1 года.
Женщины должны переждать 5 дней после завершения менструации, после проведения аборта – 6 месяцев, после родов – 1 год, после окончания периода лактации – 3 месяца.
– Полный список противопоказаний к донорству
ПРОЦЕДУРА
Перед процедурой сдачи крови в Екатеринбурге донору бесплатно наливают горячий чай с сахаром.
Затем берут кровь из вены в объеме 450 мл (это физиологически безвредная для человека кроводача). Еще 20 мл крови возьмут на анализы. Продолжительность процедуры составляет до 10 минут.
После венопункции на руку на 2-3 часа накладывают стерильную повязку.
В лаборатории кровь проверят на общехимические показатели и инфекции
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Напомним, донорство – дело добровольное, сдавая кровь, вы помогаете медикам спасти жизни пациентов. Также это помощь собственному организму – сдача крови требует придерживаться здорового образа жизни. Женщины могут сдавать кровь 4 раза в год, мужчины – 5, с перерывами не менее двух месяцев.
Чтобы донор мог восстановить силы, ему дают справку на 2 выходных дня на работе.
В детской областной клинической больнице Екатеринбурга обещают также компенсацию за обед в размере 543 руб.