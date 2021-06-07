От ударов собака отлетала на метр. Фото: скриншот видео

В соцсетях Нижнего Тагила активно обсуждают очередной случай жестокого обращения с животным. Горе-дрессировщица несколько минут почем зря лупила своего четвероного питомца.

Инцидент произошел в субботу у дома по адресу Горошникова,68. На видео, опубликованном пабликом «Я Нижний Тагил» во «Вконтакте», женщина и мужчина гуляли с двумя собаками одинаковой породы. Но если мужчина вел себя спокойно и собаку, которая была у него на поводке, не трогал, то хозяйка псов постоянно лупила второго четвероногого. Таким способом она пыталась добиться от собаки, чтобы та выполняла ее команды.

Но животное, похоже, не понимало, чего от него хотела разъяренная женщина, и попросту убегало. Это вызывало еще больший гнев со стороны хозяйки.

- Нравится, тварь? – обращалась она к своему питомцу после очередного удара.

Пинки прилетали собаке то в голову, то в живот.

В соцсетях поведение женщины осудили. Хозяйку собаки засыпали оскорблениями. Некоторые местные жители рассказали, что часто видят мужчину и женщину из видео, гуляющих с двумя собаками. Причем тогда женщина на собаку руку не поднимала. В паблике «Инцидент-Нижний Тагил» девушка по имени Анна предположила, с чем могла быть связана агрессия по отношению к собаке.

- Это было после того, как собака убежала и решила спрятаться под моей машиной. Я ее даже не увидела и запустила двигатель. Хорошо, что в этот момент мне написали, и я заглушила авто, чтобы закончить переписку. Через какое-то время мимо пробежала эта женщина и увидела собаку, начала ее вытаскивать. Собака не слушалась, вот она ее и воспитывала. Я и раньше видела их гуляющими, но таких грубостей никогда не замечала. Я думаю, она просто сильно перепугалась за собаку и разозлилась за такую выходку, - написала Анна.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в МУ МВД «Нижнетагильское», в полицию в связи с этим инцидентом никто не обращался.

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