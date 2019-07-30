2019-07-30T15:24:29+03:00
Общество

«Смотрели и выли в беспомощном ужасе»: на Урале пенсионер зарубил собаку на глазах у детей

Он заявил, что животное на него напало
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: скриншот из видеоФото: скриншот из видео
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Пожилой житель Березовского жестоко убил собаку, которую встретил на улице. По словам очевидцев, мужчина сначала натравил на нее своего питомца. Этого ему показалось мало, так что пенсионер начал душить пса, а потом взял топор.

- Это наш сосед. Ранее он с пневматическим ружьем пугал щенка соседских детей, коров - лопатой, а также натравливал свою собаку на других животных, - пишет местный житель Алексей Крючков в Facebook. - Пострадавшее животное тоже жило по соседству, а 29 июля вырвалось из ограды и столкнулось с пенсионером. Он за ошейник уволок ее к своему дому, после чего пробил псу голову. Раненное животное мужчина оттащил в сторону детской площадки, после чего принес вырванную с грядки редиску и накрыл голову собаке. Все это время из дома напротив за расправой наблюдали дети. Они выли в беспомощном ужасе.

Местные жители вызвали сотрудников правопорядка. По их словам, собака мучилась около полутора часов, прежде чем на месте оказалась сотрудница приюта и увезла животное в клинику. Там ее усыпили.

На Урале пенсионер зарубил собаку на глазах у детей.Видео: Алексей Крючков! другой источник

- Она набросилась на мою собаку и меня покусала. При этом ранее это животное неоднократно на меня нападало, - заявил пенсионер.

В полиции подтвердили эту информацию. По их данным, в дежурную часть поступили сразу два сообщения по этой истории.

- В 20:41 позвонил местный житель, сообщивший, что на него напала собака, и он ее из целей самообороны вынужден был зарубить. Потом позвонил хозяин пса и рассказал противоположную версию случившегося. На место был направлен участковый оперуполномоченный, - рассказал пресс-секретарь областного главка Свердловской области Валерий Горелых. - На данный момент уже опрошены заявители, продолжается опрос свидетелей, выясняются все обстоятельства произошедшего. По итогам доследственной проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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