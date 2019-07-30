«Смотрели и выли в беспомощном ужасе»: на Урале пенсионер зарубил собаку на глазах у детей
Пожилой житель Березовского жестоко убил собаку, которую встретил на улице. По словам очевидцев, мужчина сначала натравил на нее своего питомца. Этого ему показалось мало, так что пенсионер начал душить пса, а потом взял топор.
- Это наш сосед. Ранее он с пневматическим ружьем пугал щенка соседских детей, коров - лопатой, а также натравливал свою собаку на других животных, - пишет местный житель Алексей Крючков в Facebook. - Пострадавшее животное тоже жило по соседству, а 29 июля вырвалось из ограды и столкнулось с пенсионером. Он за ошейник уволок ее к своему дому, после чего пробил псу голову. Раненное животное мужчина оттащил в сторону детской площадки, после чего принес вырванную с грядки редиску и накрыл голову собаке. Все это время из дома напротив за расправой наблюдали дети. Они выли в беспомощном ужасе.
Местные жители вызвали сотрудников правопорядка. По их словам, собака мучилась около полутора часов, прежде чем на месте оказалась сотрудница приюта и увезла животное в клинику. Там ее усыпили.
На Урале пенсионер зарубил собаку на глазах у детей.Видео: Алексей Крючков! другой источник
- Она набросилась на мою собаку и меня покусала. При этом ранее это животное неоднократно на меня нападало, - заявил пенсионер.
В полиции подтвердили эту информацию. По их данным, в дежурную часть поступили сразу два сообщения по этой истории.
- В 20:41 позвонил местный житель, сообщивший, что на него напала собака, и он ее из целей самообороны вынужден был зарубить. Потом позвонил хозяин пса и рассказал противоположную версию случившегося. На место был направлен участковый оперуполномоченный, - рассказал пресс-секретарь областного главка Свердловской области Валерий Горелых. - На данный момент уже опрошены заявители, продолжается опрос свидетелей, выясняются все обстоятельства произошедшего. По итогам доследственной проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU