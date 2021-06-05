Пришла в сознание: девочку, раненую во время стрельбы на Химмаше, отключили от искусственной вентиляции легких

30 июня Сергей Болков, стреляя со своего балкона, попал ребенку в живот. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге врачи продолжают бороться за жизнь девятилетней школьницы, которая пострадала 30 мая на Химмаше. Местный житель, бывший сотрудник милиции Сергей Болков, выйдя на балкон своей квартиры открыл стрельбу по людям и машинам из карабина. Одна из пуль попала девочке в живот и прошла насквозь. После случившегося ребенка экстренно госпитализировали в ОДКБ №1. Сегодня медики рассказали, что ей стало лучше.

- Ее состояние по-прежнему стабильно тяжелое. Но она пришла в сознание. Ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Дышит самостоятельно, - прокомментировали в ОДКБ №1.

Добавим, что силовикам пришлось брать квартиру Сергея Болкова штурмом. На следующий день на суде по мере пресечения он заявил, что якобы не целился в девочку. Из-за раны, которую он причинил, врачам пришлось удалить у ребенка 30 сантиметров кишечника.

31 мая Сергею Болкову выбрали меру пресечения - арест на два месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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