В Свердловской области наградят спасателей, которые едва не погибли в лесном пожаре под Тюменью

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области поручил наградить группу уральских пожарных авиалесохраны, которые тушат серьезные пожары в Тюменской области. Накануне Интернет облетело видео, на его кадрах спасатели, находясь в Вагайском районе, укрываются от верхового пожара в реке. В момент записи мужчины улыбаются и шутят, однако двумя минутами ранее им грозила смертельная опасность, о чем они сами и сообщили пользователям социальных сетей.

- Для наших регионов помогать друг другу – обычное дело. У нас обстановка была под контролем. А тюменские леса горели сильно, и парашютисты Уральской авиабазы из Свердловской области направились туда. Но попали в зону верхового пожара, - отметил глава региона Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор заверил, что спасатели живы и здоровы, но у них сгорели вещи, инвентарь и рации, причиненный стихией ущерб им возместят. Также уральских десантников представят к наградам. По словам Евгения Куйвашева, необходимо выделить спасателям путевки в санатории, чтобы они смогли отдохнуть и восстановить силы после сложного пожароопасного сезона.

Кстати, подписчики из Тюмени, посмотрев этот видеоролик, стали наперебой благодарить уральских пожарных. Они даже сравнили сложившуюся ситуацию с фильмом «Огонь», который вышел в кинотеатрах в начале этого года.