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Общество2 июня 2021 21:10

Рынки Екатеринбурга: где купить садовую тачку, а где – клубнику с грядки

Публикуем список рынков Екатеринбурга где можно найти все, что угодно
Ирина ВАЛИШИНА
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Помимо продуктов на рынках продают одежду, инструменты, товары для дома

Помимо продуктов на рынках продают одежду, инструменты, товары для дома

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бабушки и дедушки ходили на рынок пообщаться и поторговаться, родители – купить подешевле. Кто-то считает, что рынки себя изжили, а кто-то продолжает там покупать возможно по привычке, возможно считает, что цены ниже, возможно просто нравится. Одно известно точно – помимо свежей продукции на рынке можно найти широкий ассортимент товаров от «все для дома и сада» до товаров для животных.

КОР

Где: ул. Высоцкого, 45

Время работы: ежедневно 8:00 – 17:30

Старейший и крупнейший рынок Екатеринбурга. Здесь можно найти все: от стройматериалов до продуктов питания.

Что продают: одежду, сладости, корм для животных, сумки, принадлежности для рыбалки, часы, бытовую технику, аксессуары к сотовым телефонам, солнечные очки, игрушки, посуду, бытовую химию, рассаду, упаковку, плетеные изделия, табуретки, лопаты, грабли и прочий инвентарь для огорода, инструменты, стройматериалы, пластиковые бочки, бижутерию, велосипеды, коляски и самокаты.

– В 90-е и 2000-е мы с мужем специально приезжали в Екатеринбург из Режа, покупали здесь рассаду, лопаты и грабли для огорода, бульонные кубики и лапшу быстрого приготовления целыми коробками, спички и сахар. Мои соседки постоянно что-то заказывали, потому, что в городе столько всего не было, – рассказывает пенсионерка Антонида Баегильдина.

Рынок существует до сих пор, продажа осуществляется как оптом, так и в розницу, хотя в мэрии в 2020 году высказались, что формат рынка устарел и завили о планах по закрытию КОРа.

РЫНОК НА ГРОМОВА

Где: ул. Громова, 145

Время работы: ежедневно с 9:00 до 20:00

Этот рынок Екатеринбурга в большей степени продуктовый.

Что продают: мясо, рыбу, фермерские молочные продукты, колбасы, полуфабрикаты, мед, фрукты и овощи, орехи, сладости, чай на развес, выпечку и банные веники.

На территории есть лавка с приправами, церковная лавка, магазин одежды, товары для животных, магазин мебели и даже парикмахерская.

ШАРТАШСКИЙ РЫНОК

Где: ул. Восточная 15а\Народной Воли 115а

Время работы: ежедневно с 8:00 до 18:00

Что продают: мясо, рыбу, яйца, приправу, овощи, фрукты, орехи, сладости, выпечку и соленья. На территории стоят торговые павильоны с одеждой и с товарами для животных.

Казалось, что рынки не так популярны у жителей Екатеринбурга, до поездок на 18 автобусе. В выходные днем на остановке «Шарташский рынок» выходит и заходит достаточно большое количество людей. Видно, что вышедшие переходят дорогу и идут прямиком на рынок, а вошедшие держат по несколько больших сумок в руках.

ТАГАНСКИЙ РЯД

Где: ул. Минометчиков 1

Время работы: ежедневно с 9:00 до 17:00

Примерно 15 лет назад рынок «Таганский ряд» считался огромным, сейчас большая часть павильонов переехала в построенные рядом торговые центры – одна часть в одноименный ТЦ, а другая – в «Пекин» и «Ханой». Тем не менее на улице еще остались несколько торговых рядов с одеждой.

Все время существования рынка «Таганский ряд» в Екатеринбурге туда приезжали покупатели со всего региона за одеждой и обувью. Кроме этого здесь можно купить аксессуары и бижутерию.

Что продают: сегодня помимо одежды здесь есть эко-рынок с фермерской продукцией, парк отдыха «Таганская слобода», фудкорты с паназиатской кухней и блюдами стран СНГ, гостиница и даже военный музей.

ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РЫНОК

Где: ул. Халтурина, 37

Время работы: ежедневно 9:00 – 18:00

В миру специализированный сельскохозяйственный «птичий рынок». Рынок тоже работает в Екатеринбурге не одно десятилетие.

Что продают: кроме одежды и обуви, товаров для дома, сада и огорода, строительного ассортимента, здесь продают корм для животных и птиц, постельное белье, котлы и печи.

Также в продаже фермерские продукты: молоко, сыр, масло, майонез, яйца, мясо, хлеб и выпечку, мед и ягоды.

Можно купить колбасные изделия, крупы, макароны, муку, сахар, сладости и чай. Работают оптика, ремонт ключей, церковная лавка, изготовление памятников, пошив штор, ремонт компьютеров.

В выходные на рынке Екатеринбурга проводят тематические ярмарки.

Горожане приходят на рынки за овощами

Горожане приходят на рынки за овощами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТК «НОВОМОСКОВСКИЙ»

Где: ул. Металлургов, 70

Время работы: ежедневно 8:00 – 19:00

Что продают: автотовары, товары для строительства и ремонта, товары для дома, дачи и отдыха.

На рынке Екатеринбурга можно купить автозапчасти для российских автомобилей и иномарок, шины, диски, масла, электронику, аккумуляторы и эмали для автомобилей, мототехнику. Есть автосервис.

Для строительства и ремонта здесь есть стеновые материалы, напольные покрытия, облицовочные материалы, строительные смеси, лаки, краска, крепеж, кисти, все для подключения отопления, вентиляции, водоснабжения и газового оборудования, электрика и освещение, инструменты, пиломатериалы, кровля, изоляционные материалы, а также сантехника, окна, двери и спецодежда. Также продаются садовые тачки, грабли, метлы и другой хозинвентарь, печи, камины, дымоходы, все для бани и сауны, товары для сада и дачи, для дома, зоотовары, товары для туризма и спорта.

ЭКО-МОЛЛ «ГРАНАТ»

Где: ул. Амундсена, 63

Время работы: ежедневно 10:00 – 22:00

Что продают: мясо, рыбу, икру, полуфабрикаты, овощи, зелень, фрукты, соки, мед, ягоды, орехи и сухофрукты, выпечку, чай и кофе, приправу, колбасы и деликатесы, молочную продукцию, фермерский сыр.

Экомолл «Гранат» Екатеринбурга внутри организован как рынок фермерской продукции. Помимо продуктов питания на территории есть магазины с одеждой, фудкорт и даже кинотеатр. Прямо на входе готовят кукурузные початки, сладкий аромат от которых распространяется на весь первый этаж.

ЕЩЕ

Все чаще в Екатеринбурге можно встретить стихийно созданные рынки. Они есть на улице Малышева рядом с Комсомольской, на 8 Марта – Фрунзе, на Сиреневом бульваре на ЖБИ, на Амундсена на перекрестке рядом с ТЦ «Кит». Бабушки продают свежие овощи, зелень, ягоды, выращенные на даче, цветы из сада. Цены очень разные и ничем не регламентированные, зато малина, клубника, огурцы, морковь и зеленый лук свежие и ароматные, гораздо вкуснее, чем из магазинов.

На улице Уральских Рабочих рядом со школой каждые выходные до 12-13 часов можно купить старые вещи – здесь горожане устраивают так называемый «блошиный рынок». На барахолке можно найти старинную посуду, одежду и обувь «секонд хенд», советскую аппаратуру, значки – то, что уже не нужно горожанам, но может быть интересно коллекционерам или декораторам фильмов.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ