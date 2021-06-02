На автовокзалах Екатеринбурга есть 10 популярных маршрутов, среди них Нижний Тагил и Челябинск Фото: Алексей БУЛАТОВ

Популярные направления Екатеринбурга по версии сервиса «Яндекс.Расписание»: Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский, Асбест, Красноуфимск, Сухой Лог, Ревда, Нижняя Тура, Реж, а также соседний Челябинск. Публикуем расписание автобусов из Екатеринбурга на июнь 2021.

ЮЖНЫЙ АВТОВОКЗАЛ

66 направлений в расписании автобусов Екатеринбурга – это Южный автовокзал. Отсюда можно начать путешествие по Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областям или Пермскому краю.

Рейсы с большой регулярностью: Асбест (каждые 1,5-2 часа), Заречный, Двуреченск, Дегтярск, Каменск – Уральский, Полевской (каждый час), Красноуфимск, Сухой Лог, Сысерть, Талица (каждые 2 часа).

С Южного автовокзала ежедневно в 05:30, 07:50, 09:40, 10:30, 11:50, 12:10, 14:10, 15:10, 16:30, 17:10, 18:30 и 19:15 можно уехать в Челябинск. Время в пути – 4 часа 20 минут, стоимость билета – от 550 рублей.

Автобус в Камышлов отправляется ежедневно в 10:29, также есть дополнительные рейсы: 5, 7 и 15 июня в 16:04, 6, 13 и 14 июня – в 17:39. Только 4 и 11 июня дополнительный автобус поедет в 19:34, а 14 июня – в 20:44.

Билеты на автобус до Кургана продаются от 889 рублей на 12:22 и 23:02 ежедневно и на 15:52 по четным дням.

СЕВЕРНЫЙ АВТОВОКЗАЛ

В расписании автобусов Северного автовокзала Екатеринбурга больше всего рейсов в Нижний Тагил – уехать можно ежедневно с 7:07 до 23:07. Рейсы осуществляются каждый час, есть и рейсы с разницей в 20-30 минут. Билет стоит от 350 рублей. Время в пути – от 2 часов.

Ежедневно каждые 20 минут автобус отправляется из Екатеринбурга в Первоуральск с 8:00 до 22:00. Есть перерывы между рейсами в 60 минут. Доехать можно за час и 152 рубля.

В расписании автобусов Северного автовокзала Екатеринбурга 22 рейса в Ревду. Ежедневное отправление 7:25 до 22:05 за 168 рублей. Время в пути чуть больше часа.

Еще один популярный маршрут – до Режа. С 8:05 можно уехать почти каждый час. Билет стоит 297 рублей, ехать от 1,5 до 2 часов.

Каждые 20-30 минут с 6:40 до 21:40 отправляется автобус до Сагры. Час поездки до конечного пункта стоит 120 рублей.

Четырехчасовая поездка в Челябинск будет стоить от 540 рублей. Время отправления – ежедневно с 6:04.

В расписании автобусов Северного автовокзала Екатеринбурга 22 рейса в Ревду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевск жители и гости Екатеринбурга могут уехать с 8:15 каждый час. Время в пути – от 2,5 часов, билет стоит от 480 рублей.

Также много рейсов с автовокзала в Асбест и Заречный. Первый начинается с 7:58, второй — с 8:20. Билет на автобус до Асбеста стоит 295 рублей, время в дороге – 2 часа. До Заречного рейсовый автобус едет примерно 1,5 часа, билет стоит 175 рублей.

В расписании автобусов из Екатеринбурга с Северного остановочного пункта также есть рейсы до Байкалово, Белорецка, Бирска, Буланаша, Верхнего Тагила, Верхней Салды, Ивделя, Ирбита, Карпинска, Качканара, Кировграда, Косулино, Краснотурьинска, Кургана, Невьянска, Серова – всего 78 направлений.

АВТОКАССА КОЛЬЦОВО

В расписании автокассы аэропорта Кольцово – 16 автобусных маршрутов.

Доехать отсюда можно до Чебаркуля ежедневно с 7:25, кроме среды. Время в пути 5 часов 28 минут.

Есть рейс до Кургана по четным дням в 2:46 и 16:11 (время в пути 5 часов 29 минут или 6 часов 23 минуты), до Озерска 4, 7, 11, 14 июня в 15:45 и Сибая 5, 7, 9, 12, 14 июня 09:36. Ежедневно ходят автобусы до Челябинска в 06:55, 07:15, 11:00, 13:03 и 18:52.

Также можно уехать в Пермь и Нижний Тагил. В один – по нечётным дням кроме 01.08, 01.09, 01.11 в 2:01 и по четным дням в 13:21 – в другой.

СТАНЦИЯ НА ВОСТОЧНОЙ

С Восточной автостанции можно уехать в поселок Кедровку, Верхнее Дуброво, Исток, Калиновский, Изоплит, Монетный, Октябрьский, Сарапулка, Ключевск, города Березовский и Реж.

До Березовского в расписании автобусов из Екатеринбурга стоит время отправления каждые 20 минут с 06:50 до 23:04 (на 166 автобусе). Также через Восточную до Березовского в 21:24 едет 114 автобус.

ЕЩЕ

На более дальние расстояния, например, в Уфу, можно уехать с Северного автовокзала 4, 7, 9, 11 и 14 июня в 9:30. Стоить такая поездка будет от 1362 рублей, а ее длительность составит 9 часов 10 минут.

В расписании автобусов Екатеринбурга есть 15-часовая поездка в Сургут (ХМАО) примерно за 2 тысячи рублей осуществляется ежедневно с 18:15 от остановки у ТЦ «Мега».