Покупайте качественное молоко: или как работает молочная ферма в селе Балтым под Екатеринбургом

Фото предоставлено Балтымским АгроКомплексом

Что вы представляете, когда слышите сочетание «молочная ферма»? Думаем, большинство нарисует у себя в голове деревянные сараи, худых коров, неприятный запах и уставших доярок. Однако с этим готов поспорить агрокомплекс, расположенный в селе Балтым под Екатеринбургом. Здесь целых 1 200 коров ежедневно дают до 20 тонн молока, которое потом развозят по магазинам Свердловской области.

- Некоторые думают, что корова будет лучше доиться, если ей только включать классику. А мы считаем, что качество молока, которое дает корова, зависит от ее содержания. Ей необходимо создать комфортные условия: чтобы было тепло, сытно, вольно, обязательно свежий воздух, - рассказывает председатель совета директоров «Балтымского АгроКомплекса» Евгений Кремко.

Фото предоставлено Балтымским АгроКомплексом

И действительно, для животных здесь созданы особые условия. Привычных стойл и привязи нет. Если корова хочет пить, она подходит к поилке и носом жмет на рычаг, поилка сразу наполняется подогретой водой из скважины. Хочет почесаться - подходит к большому валику, который сразу же начинает вращаться. Вместо бетонного пола утепленные маты. А навоз счищает с пола специальный механизм, кстати, его потом забирают на переработку и используют в полях для посева будущего корма буренок.

Трудно представить, но обеспечивают бесперебойную работу фермы всего лишь 17 человек. Основной объем работ выполняет автоматизированная техника, поэтому дефицита кадров здесь нет. Это требует больших капитальных вложений, но если рассматривать с точки зрения текущих расходов, то обслуживать механизмы выгоднее. Для сравнения: на обычном предприятии один человек может обслуживать около шести голов, в то время как в Балтыме этот показатель превышает средний в несколько раз, один работник в состоянии уследить за 40-50 животными одновременно. Кстати, также это позволяет тщательнее следить за качеством конечного продукта.

Фото предоставлено Балтымским АгроКомплексом

- Несмотря на такую жару, мы выпускаем молоко только высшего сорта. За это отвечает трехступенчатая система очистки специальными фильтрами. Такое молоко рекомендуют пить детям, беременным женщинам, спортсменам и даже людям, у которых непереносимость лактозы, уверяем, оно полностью безопасно и полезно, - продолжает Евгений Кремко.

Помимо нескольких коровников и офиса в самом селе в распоряжении фермы есть несколько тысяч гектаров земли, на которых засеивают различные культуры для корма животным. Когда начинается сезон, траву скашивают современными комбайнами, привозят ее на ферму, где консервируют в специальных силосных траншеях.

Фото предоставлено Балтымским АгроКомплексом

По словам Евгения Кремко, на территории Свердловской области около 180 крупных сельскохозяйственных предприятий и 17 молочных заводов. Ферма в Балтыме входит в десять процентов тех, для кого производство качественной молочной продукции - это целая идеология.

- Я считаю, что крупному молокозаводу сложно выпускать сверхкачественный продукт, объясню, почему так получается. Не все предприятия имеют собственную кормовую базу, и молоко к ним свозят со всего региона, однако у каждого завода свои требования к качеству. Характеристики продукта исчисляются сотнями, и при его смешивании на хороший результат надеяться сложно. Мы находимся в плюсе из-за того, что у нас есть своя земля, животноводческий комплекс и пункт переработки молока, и мы можем регулировать эти параметры под свои нужды, - гордо рассказывают нам в руководстве «Балтымского АгроКомплекса».

Фото предоставлено Балтымским АгроКомплексом

На ферме в селе Балтым всех коров знают по имени, и это отнюдь не преувеличение. Благодаря современным технологиям, на шее каждого животного висит специальный транспортер (фактически компьютер), который позволяет получить подробную информацию о животном: сколько раз буренки питаются в течение дня, сколько литров молока дают во время утренних и вечерних надоев, каковы показатели здоровья и т.д.

- Для каждой коровы мы подбираем индивидуальный рацион. Тут и сено, и специальные комбикорма, в этом нам и помогает современная техника. Например, наших животных контролирует израильская система управления стадом SCR, рассказывают зоотехники, - не отрываясь от работы за компьютером.

Примечательно, что Балтымская ферма открыта для сотрудничества и готова перенимать опыт у своих коллег по цеху. Для этого ее представители ездят по разным городам и странам.

Кстати, в этом году кисломолочный напиток фермы «Балтымэль» завоевал сразу две награды на ежегодном фестивале качества молочной продукции. По словам Евгения Кремко, это огромное достижение, поскольку приходится соревноваться с компаниями, в разы превосходящими по объемам производства.

Фото предоставлено Балтымским АгроКомплексом

В настоящее время совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия молочнотоварная ферма (МТФ) проводит модернизацию производтсва. Объем финансирования составит 700 миллионов рублей. Планируется еще построить ряд объектов, связанных с кормоподготовкой, переработкой навоза; приобретена современная техника. Для этого необходимо еще 540 миллионов.

На 21 Фестивале качества в мае 2021 года молочная продукция Балтымской фермы отмечена пятью дипломами и золотой медалью за высокое качество.

Купить «Балтымское молоко» можно в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Среднеуральске и Березовском. Продается оно в магазинах сети «Монетка», «Квартал», «Семейный», «Выгодный», «Флагманъ», «Курико», «Ревдинский хлеб» и др. Всего 95 магазинов Свердловской области.