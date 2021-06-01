В Екатеринбурге оштрафовали девушку за езду на электросамокате без водительских прав

За езду на самокате по дорогам можно получить штраф до 500 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аварии на самокате в наше время не редкость. Одна из таких случилась ночью 30 мая в Екатеринбурге. Молодая девушка, проезжая двор дома на улице Московской, угодила под колеса автомобиля «Лада Веста». Приехавшие на место полицейские вместо того, чтобы посочувствовать 20-летней водительнице, которая получила ссадины и ушибы – выписали ей штраф за езду на самокате без прав. Оказалось, что у ее электросамоката движок стоит как на мопеде - мощностью более 350 ватт.

Девушка не знала, что на ее самокат нужны права категории "М". Фото: предоставлено пресс-службой ГИБДД Екатеринбурга

- Электросамокаты мощностью свыше 250 ватт и конструктивной скоростью больше 50 км/час, уже будут относиться к разряду мопедов. (В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» - Прим. Ред.) И уже все правила дорожного движения, которые применимы к этим транспортным средствам, будут применимы и к электросамокатам, — объясняет заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Панфилов.

То есть на таком транспортном средстве нельзя ездить без прав категории «М». На нем нельзя передвигаться по тротуарам, да и ездить можно лишь в шлеме и без пассажира.

Девушка о таких правилах естественно не знала. Свой самокат она купила еще два года назад, чтобы ездить на работу. В момент ДТП она ехала на 1 передаче со скоростью 15 км/ч. Теперь ее ждет штраф по административной статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления». Сумма наказания - от 5 до 15 тысяч рублей. Также, в отношении нее возбуждено еще одно административное дело только уже за движение по тротуару. За это нарушение ей грозит штраф в размере 2000 рублей.

Фото: предоставлено пресс-службой ГИБДД Екатеринбурга

В ГИБДД признаются, выписать водителю самоката штраф удается не всегда. Ведь какие-то самокаты относятся к транспортным средствам, а какие-то просто являются средствами индивидуальной мобильности. Разница - в мощности двигателя.

Водительские права не нужны, если самокат имеет максимальную мощность не более 250 ватт. В этом случае, когда самокат сталкивается с пешеходом, необходимо обращаться в полицию, а не в ГИБДД. По сути, это тоже, что если бы столкнулись два пешехода. Двигаться по проезжей части таким самокатам уже запрещено, иначе водителей ждет штраф в размере 500 рублей