Специалисты проверят качество устранения неполадок, выявленных на первом этапе опрессовок Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 8 по 11 июня 2021 в Екатеринбурге пройдет второй этап опрессовок. Ранее мы сообщали о том, что опрессовки 2021 в Екатеринбурге пройдут в четыре этапа. Первый прошел с 18 по 21 мая, третий запланирован на 20-23 июля, четвертый – с 10 по 13 августа.

В пресс-службе ЕТК рассказали, что потребители не почувствуют гидравлических испытаний. В мае энергетики не отключали воду в домах екатеринбуржцев и сейчас не планируют.

– В этом году мы проводим эксперимент – опрессовки не от теплоисточника (ТЭЦ), а от насосных станций. Если эта схема себя оправдает и предстоящий отопительный сезон зимой покажет, что гидравлические испытания прошли качественно и были выявлены и устранены все слабые места на тепловых сетях, как в прошедшем отопительном сезоне, где не было массовых повреждений и отключений, то дальше будем использовать такой метод, – рассказали в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).

На первом этапе опрессовок в Екатеринбурге удалось выявить 18 повреждений трубопровода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Способ опрессовок в Екатеринбурге в 2021 году заключается в том, что вместо привычного снижения температуры горячей воды до 40 градусов и создания давления в магистралях насосами от тепловых электростанций, специалисты будут проводить испытания при помощи оборудования насосных станций. А именно – накапливать воду в резервуарах и использовать ее для опрессовок.

Такой метод, по данным ЕТК, доставит меньше неудобств потребителям, поскольку отключать воду им не будут. Кроме того, горячая вода будет подаваться с нормативной температурой – 60-65 градусов, поэтому управляющие компании также ничего перекрывать не должны.

На 2 этапе опрессовок 2021 в Екатеринбурге горячая вода будет идти по подающему трубопроводу, а обратный будет использоваться для опрессовок. В нем проверят качество гидравлических испытаний первого этапа. А уже 3 и 4 этап будет проходить с подающей трубой, а горячая вода пойдет по обратному трубопроводу.

Напомним, на первом этапе опрессовок в Екатеринбурге в 2021 году путем повышения давления холодной воды удалось выявить 18 повреждений трубопровода в разных районах города. Например на проспекте Космонавтов, улице Вайнера, Фурманова и Чайковского. В пресс-службе ЕТК уточнили, что работы по устранению повреждений уже ведутся.