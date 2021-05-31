В программу включено шоу ростовых кукол Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 1 июня 2021, День защиты детей, отметят с размахом, как до пандемии. Ранее мы публиковали основную программу празднования. В этот день к празднику присоединились и благотворительные фонды Екатеринбурга. Рассказываем, какие мероприятия подготовили они.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДЕТИ РОССИИ»

Когда: 1 июня с 10:00

Где: Областная детская клиническая больница (ул. Серафимы Дерябиной, 32)

В честь Дня защиты детей 2021 в Екатеринбурге благотворительный фонд Уральской горно-металлургической компании (УГМК) «Дети России» проведет праздник в Областной детской клинической больнице. С 10:00 до 14:00 у входа в здание для юных пациентов устроят конкурсы и мастер-классы, также дети примут участие в создание арт-объекта – символа праздника.

В 15:00 у центра детской онкологии и гематологии выступит группа «Поющие динозавры», ростовые куклы и дрессированные собаки.

Также в этот день пройдет забег юристов Global Legal Run 2021, участники которого собрали для проекта «Ты ему нужен» более 170000 рублей.

Фонд не ограничится мероприятиями только на 1 июня. 2 июня подопечные Центра социальной помощи семье и детям Нижнесергинского района поедут на экскурсию в музей УГМК в Верхней Пышме.

3 июня в 11:00 в честь Дня защиты детей 2021 в Екатеринбурге волонтеры посадят 1500 цветов возле Центра детской онкологии и гематологии, а в 19:00 все желающие смогут принять участие в игре «Мысли со смыслом». Здесь необходима регистрация.

ФОНД «ДОРОГАМИ ДОБРА»

Когда: 1 июня 10:55

Где: Аллея желаний возле Екатеринбургского цирка со стороны улицы 8 Марта

В День защиты детей 2021 в Екатеринбурге еще одна благотворительная организация подготовила акцию. Дети, которых воспитывают приемные семьи, поддержат тех, кто пока не обрел семью – загадают желания на аллее возле цирка. Присоединиться к акции и повязать ленточки на дерево могут все желающие.

В движении «Дорогами добра» напомнили, что сейчас в детских домах Свердловской области проживают 1682 ребенка.

В 2020 году из-за пандемии общегородского празднования Дня защиты детей не было Фото: Алексей БУЛАТОВ

РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД

Когда: 1 июня

Российский детский фонд также украсит День защиты детей 2021 в Екатеринбурге праздничной программой и подарками. В этот день фонд поздравит сирот и детей-инвалидов. Для них устроят представление, планируется, что приедут региональные власти с поздравлением от главы государства Владимира Путина. Участие в мероприятии примут 13200 детей с соблюдением всех норм безопасности в пандемию.

ФОНД «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД»

Когда: с 31 мая

Акция проходит онлайн – для участия нужно скачать специальное мобильное приложение, купить сертификат на товар первой необходимости, сфотографировать чек и разместить его в социальных сетях с хештегом #ПомощьВместоКартинки.

Все покупки представители благотворительного фонда «Солнечный город» разделят между нуждающимися семьями.

ЕЩЕ

В Екатеринбурге количество благотворительных фондов, ориентированных на поддержку детей, можно исчислять десятками, но не все подготовили отдельную программу на День защиты детей 2021, тем не менее у них продолжаются регулярные акции.

Например, в любое время можно помочь подопечным фонда «Живи, малыш» – а именно, собрать пластиковые крышки от бутылок и сдать их в пункты, принять участие в «Чайных бегах» или «Школьной ярмарке», а также организовать копилку в свой офис или провести день рождения на онлайн-сервисе «Поздравь меня», где все желающие смогут финансово помогать проектам и подопечным фонда. «Живи, малыш» помогает с лечением и реабилитацией тяжелобольным детям, здесь есть социальное такси для их перевозки. Фонд помогает с организацией мероприятий для маленьких пациентов с паллиативным статусом и диагнозом ДЦП, и обучением по уходу за ними.

Можно внести свой вклад в глобальные проекты фонда Антона Шипулина, это строительство детских площадок, покупка спортивного инвентаря или корпоративное наставничество детей-сирот.