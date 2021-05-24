В программе не только творчество и спорт, но и наука Фото: Алексей БУЛАТОВ

Международный день защиты детей отмечают 1 июня еще с 1950 года в разных городах мира, в том числе в Екатеринбурге, каждый раз для детей организуют множество развлекательных мероприятий, 2021 год не станет исключением. Публикуем афишу мероприятий, приуроченных к празднику, в уральской столице.

ФЕСТИВАЛЬ «ЯРКИЙ МИР»

Когда: 30 мая с 10:00 до 19:00

Где: Парк Сказов (поселок Арамиль, ул. Парк Сказов,1)

Контакты: +7 (343) 226-40-30, https://parkskazov.ru/

Билет: 790 – 1290 рублей

Возраст: 0+

В преддверии Дня защиты детей 2021 в Екатеринбурге, недалеко от города пройдет масштабное празднование. В воскресенье, 30 мая, в Парке Сказов подготовили детскую программу.

В Хатке бобра пройдет конкурс по забиванию гвоздей в дерево, бобровые гонки, «зубодробильня» и платинариум.

В Немецком сказочном дворике Белоснежка расскажет сказки, выступят Бременские музыканты, пройдут конкурсы на мимику гномов, плетение косы Рапунцель и «волк и семеро козлят».

В Босоногом парке маленькие жители Свердловской области сыграют в догонялки с Лисичкой и Зайчиком, порисуют мелками и сыграют в классики.

В лаборатории Галилео состоится лекторий и практикумы.

Также в программе празднования Дня защиты детей 2021, в котором примут участие юные жители Екатеринбурга и Свердловской области, русские народные игры, цирковое представление жонглеров, акробатов, клоунов, эквилибристов, дрессированных собак.

В 13:00 здесь покажут, как Леший и Баба Яга пытаются вернуть свою молодость.

В 15:00 детей поздравят Маша и Медведь. В 17:30 с поздравлением придет Водяной, а до этого пройдет чемпионат по запуску воздушных змеев.

ПАРК МАЯКОВСКОГО

Когда: 1 июня

Где: Екатеринбург, ул. Мичурина, 230

Контакты: +7 (343) 221-34-20, https://ецпкио.рф/

Билет: вход свободный, билеты на аттракционы платные

Возраст: 0+

В предварительную программу празднования Дня защиты детей в Екатеринбурге в 2021 году включили городские мастерские, интерактив «Хочу собаку», фестиваль уличных игр Street games, лабораторию безопасности от ГИБДД и показ мультфильмов телеканала СТС. Весь день будут играть песни из детского плейлиста.

Интерактив «Хочу собаку» – это спектакль для всей семьи, знакомство с братьями меньшими. Участники познакомятся с добрыми собаками из приютов, узнают их истории, а также о дрессировке и воспитании собак, об особенностях современного собаководства.

Фестиваль уличных игр Street games состоится на площадке Sound парк и радиальной аллее. Он включает дворовые игры, уличное творчество, неформальный street-спорт.

С 15:00 до 17:00 на площадке возле детской железной дороги будет открыта лаборатория безопасности, где сотрудники свердловской ГИБДД расскажут детям и их родителям о правилах дорожного движения, о безопасных поездках на автомобиле и в общественном транспорте, как вести себя в экстренных ситуациях. Будет работать небольшая выставка, где покажут мотоциклы и патрульные машины госавтоинспекции.

На огромном батуте «Бубука» проведут соревнования и выступят аниматоры.

Масштабное празднование традиционно пройдет в парке Маяковского Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФЕСТИВАЛЬ «МИР, В КОТОРОМ Я»

Когда: 1 июня 12:00 – 18:00

Где: Екатеринбург, атриум Ельцин Центра, ул. Бориса Ельцина, 3

Контакт: +7 (343) 312-43-43, https://yeltsin.ru/

Билет: вход свободный, необходима регистрация на квесты

Возраст: 6+

Сотрудники ГИБДД, МЧС, парка научных развлечений NEWTON BIO и волонтеры школы безопасности «Стоп Угроза. Екатеринбург» проведут квест «Агент безопасности», где дети, выполняя задание на станциях, научатся безопасному поведению, а именно, к кому можно обратиться за помощью, как собрать рюкзак в лес, какие бывают преступники, какие предметы дома являются опасными, что нельзя делать в интернете, а также своими руками сделают брелки из световозвращающего материала. Станции называются: «Один дома», «Разыскивается преступник», «Зову на помощь», «Безопасный маршрут», «Суперсилы», «Иду в лес», «Интернет-светофор», «Засветись!», «Спасатели» и «Пожар!»

Будут открыты творческие мастерские: мастерская плаката, мастерская оригами, обучение 3D-сканированию, безопасная работа с электроприборами и техника безопасности при творчестве.

Завершится мероприятие выступлением хора.

ПОКАЗ МУЛЬТФИЛЬМА «РЫБКА ПОНЬО НА УТЕСЕ»

Когда: 1 июня 19:00 – 20:45

Где: Екатеринбург, кино-конференц зал Ельцин Центра, ул. Бориса Ельцина, 3

Контакт: +7 (343) 312-43-43, https://yeltsin.ru/

Начало: 19:00

Билет: 250-280 рублей

Возраст: 6+

Показ мультика известного режиссера Хаяо Миядзаки – Рыбка Поньо на утесе пройдет на японском языке с русскими субтитрами в День защиты детей 2021 в Екатеринбурге. По сюжету дочь колдуна и прекрасной морской богини – маленькая рыбка Поньо пожелала стать человеком.

КОНЦЕРТ «УРАЛЕТО»

Когда: 1 июня 11:00

Где: Екатеринбург, ЦК «Урал», ул. Студенческая, 3

Контакт: +7 (343) 341-74-37, http://цкурал.екатеринбург.рф/

Билет: вход свободный

Возраст: 0+

В программе празднования Дня защиты детей 2021 в Екатеринбурге возле ЦК «Урал» массовые игры, интерактивы, танцевальный флешмоб, а также разучивание кричалок. Участникам за выполнение заданий будут дарить подарки.

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА

Когда: 1 июня 14:00 —16:00

Где: Екатеринбург, свердловский государственный областной Дворец народного творчества, ул. Фестивальная, 12

Контакты: +7 (343) 360-55-57, https://sgodnt.ru/

Билет: бесплатно

В 2021 году День защиты детей здесь отпразднуют открытием города красок «Фантазия», можно будет посетить улицу мастеров, квартал художников, где пройдут мастер-классы, а также сделать аквагрим.

Затем пройдет игровая программа с конкурсами и танцевальным баттлом. Выступят коллективы Дворца народного творчества.

ПРАЗДНИК В СЕРОВЕ

Когда: 1 июня 17:30-19:30

Где: Дворец культуры металлургов (город Серов, ул. Кузьмина,1)

Контакты: +7 (34385) 5-49-68, http://dkmserov.ru/

Билет: вход свободный

Возраст: 0+

Празднование Дня защиты детей 2021 помимо Екатеринбурга пройдет и в других городах региона, например в Серове концертная программа называется «Страна счастливых детей».

Здесь откроют четыре городка: технический, творческий, спортивный и развлекательный.

В техническом городке будут работать площадки авиамоделистов и робототехники, состоится выступление «Танкового полигона».

В спортивном городке запланирована эстафета «Волшебный ролик», соревнования по перетягиванию каната, будут работать площадки «В лаптях, да на лошадях», ГТО и правил дорожного движения, где можно покататься на велосипедах, роликовых коньках и скейтбордах.

Развлекательный городок представляет собой аттракционы и конкурсы с призами.

Творческий – мастер-классы, библиотечная выставка и ярмарка самодельных игрушек.

«ЛАБОРАТОРИЯ ДЕТСТВА» В БЕРЕЗОВСКОМ

Когда: 1 июня в 17:00

Где: Парк Победы (г. Березовский, ул. Ленина, 65)

Контакты: +7(34369) 4-80-00, http://радугацентр-березовский.рф/

Билет: вход свободный

Возраст: 0+

1 июня рядом с Екатеринбургом – в городе Березовском также пройдет празднование Дня защиты детей 2021 – «Лаборатория детства». В программе концерт, игры, гонки на самокатах, скалолазание, веревочный парк, сдача норм ГТО, запуск бумажных самолетиков, веревочный парк, программы «Увлекательный мир наук» и «Заводной ананас».

ПРАЗДНИК В НЕВЬЯНСКЕ

Когда: 1 июня с 12:00 до 20:00

Где: Дворец культуры машиностроителей (г. Невьянск, ул. Малышева,1)

Контакты: +7(34356) 2-17-57, 2-23-42, 2-12-70 , http://dknev.ru/

Билет: 30-50 рублей

Еще один город недалеко от Екатеринбурга проведет масштабное празднование Дня защиты детей 2021. В 12:00 начнет работу парк аттракционов, в 15:00 состоится спектакль «Вверх тормашками» о жизни глазами детей.

Затем пройдет конкурс рисунков на асфальте и игровая программа «Круче всех». В 17:30 на большом экране в ДК можно будет посмотреть сказку «Конек-горбунок».