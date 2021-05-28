На Урале следователи раскрыли дело убийцы, на счету которого девять трупов

Убийства женщин оставались нераскрытыми больше 20 лет. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге следователи закончили расследование уголовного дела против 43-летнего мужчины. На его кровавом счету девять трупов. Из них шесть женщин, причем одна из них находилась в положении.

Но до недавнего времени силовикам было известно лишь о семи погибших. Убийства двух женщин, которые произошли в далеком 2001-м году, долгое время оставались нераскрытыми.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель четвертого отдела по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области Георгий Койнов, свой криминальный путь обвиняемый начал в конце 90-х годов.

- Мужчина отбывал наказание за разбой в ИК-2 Екатеринбурга. Освободился 23 мая 2001 года. Когда он сидел, то ему рассказали, что в Первоуральске есть наркопритон, где можно поживиться деньгами, - рассказал Георгий Койнов.

Бывший зэк уже на следующий день отправился в Первоуральск. В ночь на 25 мая он пробрался в квартиру, где, как он предполагал находится наркопритон. Но, как оказалось, преступник ошибся квартирой. В этот момент внутри находилась 81-летняя пенсионерка. Но незваного гостя это не смутило. Он нанес женщине несколько ударов по голове тяжелым предметом, а затем забрал деньги. Добычей преступника стали 700 рублей. 81-летняя бабушка скончалась на месте.

На этом убийца не остановился и продолжил свои криминальные похождения. Причем во время своих налетов он нередко лишал своих жертв жизни. Например, в ходе одного из разбоев он убил продавщицу, находившуюся в положении. Также на его кровавом счету оказалось убийство семьи.

- Мужчина избивал свою сожительницу, из-за этого она пригрозила, что расскажет правоохранительным органам о том, что он занимается разбоями. Тогда в ходе конфликта он застрелил ее, а также убил отца и мать женщины, которые находились в тот момент в квартире. Кроме того, преступник пытался задушить малолетнего ребенка, который также был в квартире, но не осуществил задуманное до конца, - рассказал Георгий Койнов.

Убийца показал, как убивал женщину на Металлургов в ходе следственного эксперимента. Фото: СУ СКР

Вторым преступлением, которое недавно удалось раскрыть следователям, стало убийство 31-летней женщины. В этот день убийца шел от своей подруги, которая жила в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. На улице Металлургов преступник встретил одиноко идущую женщину. План о разбое возник спонтанно.

- В ходе разбойного нападения злоумышленник нанес потерпевшей удар ножом в область сердца, что повлекло смерть женщины на месте происшествия. У своей жертвы нападавший похитил золотую цепочку, женскую сумочку, кошелек и находившиеся в нем 200 рублей, - уточнили в СК.

Георгий Койнов добавил, что позже душегуб убил и свою сожительницу, от которой шел, когда напал на 31-летнюю женщину.

Поймать убийцу силовикам удалось лишь в конце 2001 года. Его приговорили к пожизненному сроку. Между тем, рассказывать о своей причастности к убийствам 31-летней женщины и 81-летней бабушки убийца не спешил.

- В ходе изучения уголовных дел установлено, что в материалах имеются вещественные доказательства, по которым можно назначить дополнительные судебные экспертизы, проведение которых было невозможным в начале 2000-х годов. В результате дополнительные судебные экспертизы (в частности, молекулярно-генетическая) были назначены и проведены, что позволило получить доказательство причастности обвиняемого к совершению инкриминируемого ему преступления, - рассказали в СК.

Собранные следователями улики оказались настолько убедительными, что преступник не стал отпираться и признался в двух убийствах.

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