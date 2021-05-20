Владимиру Пузыреву назначили 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинском областном суде Екатеринбурга огласили приговор 52-летнему Владимиру Пузыреву. 14 ноября 2018 года он, будучи за рулем Honda CR-V, сбил на тротуаре трех пешеходов. В результате наезда тяжелые травмы получила молодая мама Екатерина Норицына и ее двухлетний сын Ваня. Мальчик стал инвалидом, его маме удалили почку и селезенку.

Семья Пузырева не общается с прессой. За все время они перевели лишь 50 тысяч семьям пострадавших. Фото: СОЦСЕТИ

В прошлом году Пузырева уже отправляли за решетку на шесть лет, но потом областной суд назначил пересмотреть дело. Таким образом, все растянулось на два с половиной года, все это время лихач находится в СИЗО.

- Подсудимый признается, что скучает по внучке. И, волею суда и судеб, он к ней вернется, обнимет ее живую и здоровую. А я скучаю по здоровому сыну и не калеченной супруге. Но мне их такими уже никто не вернет, - заявил в суде Павел Норицын.

Владимир Пузырев на суде 20 мая 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прениях семья Норицыных требовала лишить Пузырева свободы, пожизненно запретить ему управлять ТС, полную выплату исковых требований в размере 9 миллионов рублей - арестовать и продать имущество Пузырева, предоставив ему для жилья квартиру меньшей площади.

Пузырев признал вину лишь частично, а также сетовал на то, что у него случился приступ эпилепсии Фото: Алексей БУЛАТОВ

- 14 ноября 2018 моя жизнь и жизнь моей семьи резко изменилась, но не в лучшую сторону. Я не склонен утверждать намеренно ли г-н Пузырев выезжал на тротуар или это было совершено неумышленно- я наблюдаю исключительно одно- Пузырева совершенно не интересуют последствия своих действий. Он никаким образом не пытался сгладить свою вину, помочь пострадавшим ни как в день совершения преступления, ни одного дня после него. Такое поведение человека подтверждает факт того, что у человека отсутствует чувство вины. По моему мнению такой человек опасен для общества. И никто не может гарантировать нам что в его возрасте он может изменить себя и свое отношение. Также г-н Пузырев несколько раз менял свои показания по поводу отношения к произошедшему. Сначала он заявлял что перепутал педали, потом - что объезжал пробку, - отметил Павел Норицын.

Пузыреву придется выплатить потерпевшим деньги в качестве компенсации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В итоге судья вынес приговор: 6 лет и 6 месяцев строгого режима.

Он также обязан выплатить 1,4 миллиона рублей Екатерине Норицыной, 2 миллиона рублей ее сыну Ване, третьему потерпевшему Андрею Медведеву – 1 миллион 450 тысяч рублей, а также 130 тысяч рублей за ущерб, причиненный управлению дорог Екатеринбурга. Кроме этого Пузыреву назначили 1 год ограничения свободы.

Новый приговор Пузыреву вынесли 20 мая 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я разочарован, такой срок - это очень мало. Я думал, ему хотя бы 10 лет дадут. Я только на лечение 500 тысяч рублей потратил. Он теперь должен мне почти 1,5 миллиона, но где он их возьмет?! Его жена перевела мне 50 тысяч, сказала, больше ни чем помочь не может, - сказал после оглашения приговора Андрей Медведев.

Андрей Медведев считает, что наказание для Пузырева слишком мягкое Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комментирует следователь по особо важным делам СКР по Свердловской области Михаил Коуров, в производстве которого находилось данное дело:

- О факте лишения судом права на управление транспортными средствами в связи с заболеванием подсудимый на первоначальном допросе умолчал. После предъявления подсудимому обвинения и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу он выдвинул новую версию защиты и сообщил, что не помнит обстоятельств совершения преступления, а также не помнит, при каких обстоятельствах он давал первоначальные показания.

СПРАВКА

Владимир Пузырев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении двух и более лиц, в том числе малолетнего, из хулиганских побуждений), п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

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