Областной суд отменил приговор водителю «бешенной» Honda

Владимир Пузырев так и не признал вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде прошло рассмотрение апелляции по делу о страшной аварии на улице Фурманова. В октябре 2018 года екатеринбуржец Владимир Пузырев выехал на тротуар и на высокой скорости сбил трех человек. Среди пострадавших оказался Андрей Медведев, а также молодая мама Екатерина Норицына и ее двухлетний сын Ваня.

Врачи буквально по кусочкам собирали Андрея, а девушке пришлось удалить селезенку и одну из почек. Ребенок получил серьезный ушиб мозга и долгое время не мог научиться ходить.

Сам Пузырев утверждал, что во время ДТП у него случился приступ эпилепсии. Но судебная экспертиза опровергла это. Более того, врачи пришли к выводу, что водитель Honda CR-V симулировал припадок.

20 марта 2020 года Владимиру Пузыреву назначили 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Пузырев разогнался до 80 км/ч и сбил трех человек. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Суд высшей инстанции пришел к выводу, что в ходе расмотрения дела в Ленинском районном суде были допущены серьезные нарушения. Именно поэтому коллегия судей постановила отменить приговор Пузыреву, а уголовное дело направить на новое рассмотрение.

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