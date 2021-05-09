На Урале во время тренировки погиб чемпион России по мотокроссу

Роман Кох погиб в результате несчастного случая. Фото: региональный Центр технических видов спорта

В городе Каменск-Уральский Свердловской области на мототрассе «Юность» погиб 33-летний чемпион России по мотокроссу в классе «мотоциклы с коляской» Роман Кох. Коллеги Романа рассказали, что спортсмен погиб на тренировке из-за падения в результате несчастного случая.

- Скончался наш друг и боевой товарищ, чемпион России, именитый мотогонщик, неоднократный победитель соревнований по мотокроссу на мотоциклах с колясками Роман Кох, - сообщают коллеги спортсмена из регионального Центра технических видов спорта.

Экипаж Романа Коха на соревнованиях. Фото: региональный Центр технических видов спорта

Похороны Романа Коха пройдут 12 мая в городе Верхняя Пышма под Екатеринбургом. Здесь жил 33-летний спортсмен.

Уралец пять раз становился чемпионом РФ по мотокроссу. Несколько раз Роман Кох принимал участие в чемпионатах мира.