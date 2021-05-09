В середине мая в Екатеринбург придет тридцатиградусная жара

В Екатеринбурге установится летняя жара Фото: Алексей БУЛАТОВ

В середине мая в Екатеринбурге установятся по-настоящему летние температуры. В уральской столице воздух прогреется до +30 градусов, при этом, всю следующую неделю осадков не ожидается.

Понедельник, 10 мая: к полудню в Екатеринбурге потеплеет до +21 градуса, к трем часам дня станет еще теплее – до +24 градусов. К позднему вечеру столбики термометра опустятся до +12, а ночью похолодает до +5 градусов.

На протяжении суток небо будет ясным. Ветер восточный, 3-4 метра в секунду.

Вторник, 11 мая: к полудню воздух снова прогреется до +23 градусов, вечером станет прохладнее, +14. Ночью температура воздуха опустится до +10 градусов. Небо по-прежнему будет ясным, ветер западный 1-2 метра в секунду.

Среда, 12 мая: днем ожидается до +24 градусов, к вечеру станет немного прохладнее, до +13 градусов. Ночью будет всего +10 … +12. Днем в Екатеринбурге будет ясная погода, к вечеру будет небольшая облачность, которая ночью сменится пасмурной погодой. Ветер северный, 2-3 метра в секунду. Ночью ветер сменится на западный, 1-2 метра в секунду.

Четверг, 13 мая: днем в Екатеринбурге ожидается +25 … +26 градусов, будет ясно, вечером +23, ночью +12 градусов. На протяжении суток ожидается облачная погода с прояснениями. Днем ветер будет северо-западным, 1-3 метра в секунду, ночью - штиль.

Осадков в уральской столице не ожидается Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пятница, 14 мая: днем в Екатеринбурге ожидается +27 … +30 градусов, вечером от +18 до +25, а ночью столбики термометров опустятся до отметки в +15.

Днем в уральской столице будет облачно с прояснениями, ночью – ясно. Ветер юго-западный, 1-1,5 метра в секунду.

Суббота, 15 мая: днем +29 градусов, вечером +26, ночью +17. На протяжении суток в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями. Ветер западный, 3 метра в секунду.