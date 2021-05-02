Пьяный лихач на Porsche протаранил здание СИЗО в Екатеринбурге

Мужчина сел за руль пьяным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье утром 2 мая в Екатеринбурге случилось необычное ДТП: пьяный лихач на Porsche въехал в здание СИЗО. Авария случилась в 5 утра на улице Репина, 4. Мужчина не справился с управлением и врезался в забор следственного изолятора №1.

- Водитель управлял автомобилем Porsche. Не справился с управлением, допустил наезд на здание СИЗО. Водителя освидетельствовали. Установлено состояние опьянения, составлен протокол по делу об административном правонарушении. Водитель будет привлечен к ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), - сказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

В ведомстве уточнили, что сам водитель в аварии не пострадал. Однако, мужчине придется понести ответственность за пьяное вождение.

Напомним, это не единственное пьяное ДТП в Свердловской области. На трассе возле села Бутка перевернулась "Тойота" с выпившими молодыми людьми. Три человека, в том числе и водитель, получили серьезные травмы и находятся сейчас в больнице, а еще две молодые девушки погибли на месте аварии.

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