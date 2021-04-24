На ЕКАДе пешеходный мост упал на дорогу

Сейчас на место ЧП едет экипаж МЧС. Фото: скриншот видео паблика «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» во «Вконтакте»

На ЕКАД в районе поворота на Ганину Яму обрушился мост, который служит надземным переходом.

Об этом сообщают очевидцы в группе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» во «Вконтакте».

Информация о возможном ЧП уже поступила в МЧС.

- В 22:30 по линии 112 поступила информация от очевидца о падении пешеходного моста на 42-м километре ЕКАД. Для проверки информации на место направлено пожарно-спасательное подразделение, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.