Сейчас инспектора отправляют автомобили в объезд. Фото: читатель "КП"

Стали известны причины обрушения пешеходного моста на ЕКАД. Напомним, ЧП произошло вечером 24 апреля на 42-м километре автодороги.

- Прибывшими на место ЧП сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что водитель грузовой автомашины МАН, при перевозке негабаритного груза не учел габариты перевозимого груза и совершил столкновение с надземным пешеходным мостом. В результате ДТП мост сошел с опор и упал на автомобильную дорогу, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Виновником ДТП оказался 42-летний уроженец Татарстана. Сейчас водителя опрашивают.

Также проверку ЧП начала прокуратура Екатеринбурга. Ведомство, в частности, выяснит, когда проводился ремонт или обследование моста на предмет устойчивости конструкции.