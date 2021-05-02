Пасха 2021: как в Екатеринбурге прошли ночные службы

Митрополит Екатеринбургской епархии провел главную Пасхальную службу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В храмах Свердловской области прошли ночные Пасхальные службы. Самая главная состоялась в Екатеринбурге в Свято-Троицком соборе. Службу провел митрополит Екатеринбургской епархии Евгений (Кульберг).

Ночная Пасхальная служба в Свято-Троицком соборе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Наступает самый главный праздник, он даже называется «Праздников праздник». Есть 12 праздников в году, а Пасха, Воскресение — она над ними, выше всех стоит. Готовиться надо всю жизнь, потому что всем нам рано или поздно предстоит пережить личное воскресение. И от того, насколько сейчас мы внимательно, серьезно, с доверием будем относиться к тому, чье воскресение мы будем праздновать, — от этого зависит, насколько для нас наше воскресение будет желанным и не страшным, - сказал перед службой митрополит.

Службы прошли в храмах Екатеринбурга и Свердловской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также владыка Евгений отметил, что перед Пасхой православные верующие держали 45-дневный пост.

Ночная Пасхальная служба в Свято-Троицком соборе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее власти Свердловской области попросили жителей региона не приходить в храмы из-за нестабильной ситуации с коронавирусом. Но судя по количеству людей в храме, многие решили проигнорировать эти просьбы.

Ночная Пасхальная служба в Свято-Троицком соборе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По этим же причинам отменили и Крестный ход. Торжества были запланированы на 2 мая.

Ночная Пасхальная служба в Свято-Троицком соборе. Фото: Алексей БУЛАТОВ