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2 мая 2021 3:26

Пасхальное богослужение в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге

Алексей БУЛАТОВ

Пасхальное богослужение в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге

Пасхальное богослужение в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге

Пасхальное богослужение в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге

Пасхальное богослужение в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге

Пасхальное богослужение в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге

Пасхальное богослужение в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге

Пасхальное богослужение в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге

Пасхальное богослужение в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге

Пасхальное богослужение в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге

Пасхальное богослужение в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге