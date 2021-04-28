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Общество28 апреля 2021 13:59

В Екатеринбурге заработала новая сеть электросамокатов

Urent расставили двухколесный транспорт по центру уральской столицы
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Сервис уже доступен для горожан

Сервис уже доступен для горожан

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге заработала сеть проката электросамокатов Urent. Двухколесный транспорт сиреневого цвета появился в нескольких точках в центре уральской столицы.

Появление новой сети в Екатеринбурге может провоцировать снижение цены из-за конкуренции. Пока каждая поездка тарифицируется так: 30 рублей сразу и 5 рублей за минуту использования транспортного средства. Таким образом, поездка обходится дороже, чем в такси на схожие расстояния.

Парковки доступны через приложение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сегодня попробовал новый прокат. Вполне удобно, первая поездка получилась почти бесплатной, и была бы таковой, если бы не забыл отключить страховку, - рассказывает житель Екатеринбурга Алексей. – Удобно, когда нужно заехать в центре города в несколько точек – не зависишь от пробок и транспорта.

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