Ушла эпоха: магазины Екатеринбурга, которых больше нет. Часть II

Магазины "Пикник" располагались на востребованных площадках. Фото: сервис Яндекс.Карты

Екатеринбург – огромный мегаполис, который меняется с каждый годом. Растут новые кварталы, появляются новые улицы и маршруты общественного транспорта. Грустно, но что-то остается навсегда в прошлом.

В первой части публикации «Ушла эпоха» мы вспомнили «Звездный», «Купец», «Уральский вал» и другие торговые сети. Сегодня поговорим о других брендах Екатеринбурга, которые исчезли.

«Интенсивник»

Сеть продовольственных товаров «Интенсивник» появилась в Екатеринбурге в самом конце 1990-х годов. Вскоре несколько магазинов этого бренда открылись в Верхней Пышме и Новоуральске.

Всего под вывеской «Интенсивник» в трех городах работали 8 магазинов. Три магазина располагались на собственных площадках, остальные – на арендованных. Генеральным директором торговой сети числился Андрей Ваизов.

В магазинах продавался широкий ассортимент продуктовых товаров, включая продукцию местных производителей. В 2007 году «Интенсивник» не выдержал конкуренции, и торговые точки одна за другой закрылись.

"Вина Кубани" были представлены во всех районах Екатеринбурга. Фото: сервис Яндекс.Карты

«Вина Кубани»

В 2003 году в Екатеринбурге открылись первые точки по торговли на розлив алкогольными напитками. Этакий старый - новый формат: с одной стороны такие магазины, где можно было приобрести даже 50 граммов алкоголя, это «привет из советского прошлого», с другой стороны – этот формат к моменту открытия магазинов в уральской столице уже успели подзабыть.

Своя аудитория у этих магазинов была: знакомые сорта разливного вина и коньяка здесь продавали по приемлемым ценам. Всего до конца 2018 года под маркой «Вина Кубани» работали 15 торговых точек. Здесь продавали продукцию винзавода «Долина» и коньячного завода «Темрюк».

С годами такой формат торговли алкоголем стал неактуален из-за большого ассортимента алкоголя в супермаркетах, финансовые дела компании стали идти резко хуже. В феврале 2016 года ООО «Кубанские вина» признали банкротом. Через полтора года сеть закрылась.

«Умелые руки»

В 2013 году на перекрестке улиц Восточная и Первомайская закрылся магазин «Умелый руки», много лет проработавший на месте легендарного «Юного техника». Здесь был представлен широкий ассортимент хозяйственных товаров, бытовой химии, товаров для сада и города, а также строительные материалы.

Почти четыре года помещение пустовало, а в августе 2017 года в этом помещении открылся магазин торговой сети «Магнит», который работает здесь и поныне. Кстати, в 2017 году закрылся легендарный магазин «Умелец» на перекрестке улиц Заводская и Ключевская, который работал здесь с 1980-х годов. Ассортимент товаров – такой же, как и в «Умелых руках». Теперь на этом месте работает магазин торговой сети «Лента».

"Умелые руки" сменила сеть "Магнит". Фото: сервис Яндекс.Карты

«Пикник»

Сеть продуктовых магазинов «Пикник» в 1997 году основали супруги Плотицины. За несколько лет открылись 40 торговых точек. После развода бренд сохранила за собой Надежда Плотицина, а ее бывший супруг основал сеть магазинов «Яблоко».

Магазины шаговой доступности пользовались большим спросом у горожан. Доход был хорошим. Однако из-за закредитованности в 2014 года у владелицы начались финансовые проблемы.

В августе 2016 году помещения выставили на продажу, а последний магазин торговой сети «Пикник» был выставлен на торги летом 2017 года. В том же году магазины начали закрываться один за другим. За три месяца закрылись все 9 работавших на тот момент точек.

Также в Екатеринбурге за последние годы закрылась торговая сеть «А Продукт», а в конце 2020 года – гипермаркет «Карусель» в ТЦ «Алатырь», на месте которого с 1 апреля 2021 года работает «Мегамарт».

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