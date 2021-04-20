Ушла эпоха: магазины Екатеринбурга, которых больше нет

Сеть "Звездный" пользовалась большим успехом у горожан, но не смогла противостоять федеральным дискаунтерам. теперь здесь "Пятерочка". Фото: Яндекс.Карты

Екатеринбург растет и меняется. Со временем в прошлом остались не только такие объекты торговли и услуг, как химчистки и государственные аптеки, но и современные местные торговые сети. На их месте сейчас все чаще возникают федеральные сети. Рассказываем, какие магазины закрылись в Екатеринбурге за последние 15 лет.

«Купец»

Торговая продуктовая сеть «Купец» появилась в Екатеринбурге в сентябре 1998 года. Магазины постепенно открывались по всему городу, а позже в других населенных пунктах Свердловской области, в трех форматах: торговые центры, универсамы, и небольшие продуктовые маркеты шаговой доступности.

"Купец" в "Гринвиче" заменили на "Гиперболу". Фото: Яндекс.Карты

Сеть успешно работала 15 лет: в удобно расположенных магазинах можно было приобрести все необходимые продукты питания, а также бытовую химию. В некоторых универсамах продавали тут же сваренное екатеринбургское пиво «Пятый океан». Самый большой «Купец» располагался в ТРЦ «Гринвич», он работал дольше всех других «Купцов» - до конца 2013 года, хотя остальные магазины закрылись еще летом.

В том самом 2013 году сеть «Купец» приобрел бизнесмен Игорь Ковпак, поэтому вскоре на их месте появились новые универсамы под вывеской «Кировский».

«Уральский вал»

В 1996 году в Екатеринбурге группа молодых менеджеров образовала торговую сеть «Уральский вал», которая стала торговать бытовой техникой и электроникой. Сеть была широко представлена в Екатеринбурге и городах Свердловской области, а также в других крупных городах УрФО.

Одиннадцать магазинов торговой сети работали в Екатеринбурге, по одному – в Первоуральске, Ревде, Качканаре, Кушве, а также Златоусте, Снежинске, Миассе и Кургане. Еще 26 торговых точек под этой вывеской работали по франшизе. Общая площадь торговой сети равнялась пяти тысячам квадратных метров. По данным на 2010 год собственникам сети являлись братья Александр и Виктор Лощенко.

В 2008 году «Уральский вал» объединился с другой местной сетью по продаже бытовой техники и электроники – «Оникс», которая существовала в Екатеринбурге с начала 1990-х годов. При этом, бренд продолжил работать под вывеской «Уральский вал». В таком формате сеть проработала год, а затем обанкротилась. Кстати, единственный магазин торговой сети «Уральский вал» продолжает работать в городе Кушва. Там и сегодня действуют скидки по картам образца «нулевых» годов.

"Кардинал" закрылся несколько лет назад. Фото: Яндекс.Карты

«Норд» и «Кардинал»

В начале «десятых» на рынке бытовой техники в Екатеринбурге стали наращивать свое присутствие федеральные сети, которые заманивали покупателя более широким ассортиментом, регулярными скидками и дополнительными услугами. Местным сетям конкурировать с ними с каждым годом становилось все сложнее. Так в 2011 году в уральской столице полностью прекратила работу крупная торговая сеть по продаже бытовой технике и электроники «Кардинал», которая принадлежала крупному предпринимателю Рафаэлю Шихову. Также в 2021 году закрылся последний магазин местной торговой сети бытовой техники и электроники «Норд».

«СтройАрсенал»

В ноябре 2016 года в Екатеринбурге закрылся крупнейший строительный гипермаркет «СтройАрсенал», после чего постепенно закрылись остальные точки торговой сети, часть из которых работала под вывеской «СуперСтрой».

Эксперты называли несколько причин того, что огромная сеть с большим товарооборотом внезапно ушла с рынка: проблемы начались в кризисный 2014 год, когда товары стали дорожать, а россияне экономить на непрофильных тратах. В частности, многие тогда решили отложить ремонт.

Руководство "СтройАрсанала" выбрало ошибочную стратегию. Фото: Яндекс.Карты

Также именно тогда резко упали продажи жилья, поэтому уральцы стали реже приобретать строительные материалы. В качестве одной из причин называлось и неправильное распределение расходов владельцами торговой сети, которые не стали вовремя сокращать непрофильные траты, а также взяли кредиты, которые не были полностью обеспечены имуществом торговой сети.

Что касается огромного гипермаркета «СтройАрсенал» на Кольцовском тракте, то он в 2016 году не выдержал конкуренции с пришедшей в Екатеринбург крупной торговой сетью Leroy Merlin.

«Звездный»

Торговая продуктовая сеть «Звездный» была создана в Екатеринбурге в 2000 году. Сеть отличалась большим ассортиментом товаров, а также продукцией собственного изготовления – от салатов до пива.

Проблемы торговой сети «Звездный», как и других местных ритейлеров, начались в 2014 году, когда сетям стало сложнее конкурировать в федеральными сетями типа «Пятерочки» или «Магнита».

Официальной причиной закрытия называлась низкая рентабельность сети, которая не устраивала владельца. В итоге в 2016 году сеть закрылась.

Универсам на ВИЗе работал с 1970-х годов и закрылся несколько лет назад. Теперь здесь - магазин китайского ширпотреба. Фото: Яндекс.Карты

А еще когда-то в Екатеринбурге работали, но закрылись:

- Сеть магазинов модной одежды «Параллели»

- Сеть продуктовых магазинов «Пикник»

- Сеть продуктовых магазинов «А-Продукт»

- Сеть магазинов бытовой техники и электроники «Планета Видео»

- Универсам №2 на улице Крауля

- Банк 24.ру

- Ресторан быстрого питания «Мак Пик»