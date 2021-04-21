Как в кино: житель Екатеринбурга перепутал багаж и нашел полмиллиона

Мужчина летел из Санкт-Петербурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Необычная история произошла накануне в Екатеринбургском аэропорту «Кольцово». Мужчина, летевший из Санкт-Петербурга в уральскую столицу перед полетом перепутал сумки и случайно забрал чужой багаж. Как оказалось, там находился весьма ценный груз: 500 тысяч рублей наличными. Когда настоящий владелец хватился своей собственности, он тут же написал заявление в транспортную полицию.

Сыщики отследили предполагаемое перемещение потерянной сумки и пришли к выводу, что она могла улететь на Урал. Как выяснилось, сумки действительно были очень похожи.

- В «Кольцово» мужчину прямо у трапа встретили сотрудники линейного отдела МВД и объяснили ему всю ситуацию. Пассажир даже не подозревал, что везет чужие вещи. Он взял их на автомате, - сообщили в пресс-службе полиции на транспорте по УРФО.

Сейчас багаж передали в стол находок аэропорта. В ближайшее время его по доверенности передадут законному владельцу или его представителю. Известно, что мужчина собирался лететь в Башкирию. А вот что было в сумке уральца, к сожалению, неизвестно.