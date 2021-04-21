Фото: Instagram

Анастасия Шатрова

Девушка отдала службе в ППС 11 лет жизни, но потом решила на 180 градусов изменить свою жизнь. Анастасия сначала сама покоряла подиум, а затем решила помогать в этом другим. В 2018 году выиграла конкурс «Мисс совершенство».

Сейчас Анастасия совмещает работу моделей и воспитывает двух детей.

Анастасия Горбунова

Здесь и комментировать по большому счету нечего, вы сами все видите. У Анастасии был «звездный» час, когда ее едва не заблокировали в TikTok за видео с бутербродом. Но после шумихи в СМИ аккаунт восстановили.

- Последнее видео было, где я с бутербродом. Якобы, из-за многочисленных нарушений. Якобы, я очень сексуальная. Но дело в том, что в TikTok очень много аккаунтов, где девушки в лифчике или стрингах танцуют или что-то говорят. Я в лифчиках ничего не делаю. Да, у меня есть декольте, и не более, - рассказывала нам Горбунова.

Анастасия регулярно показывает фотосеты и видео со съемок, даже завела платный блог с эротическими снимками. Но вряд ли там есть контент, который привыкли видеть поклонники фильмов для взрослых. Интересный момент – у модели есть мужчина, но она его скрывает. По крайней мере, в ее социальных сетях увидеть его нельзя.

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