Фото: instagram.com/dashapogadaevaa

Уральская модель Дарья Погадаева покинула шоу «Холостяк», где сражалась за сердце рэпера Тимати. Музыкант отверг 26-летнюю красавицу из-за того, что ему показалось, что она слишком старалась ему понравиться. Дарья Погадаева поделилась своими эмоциями после участия в шоу.

- Никто не заставляет участниц «бороться» за холостяка. Я воспринимала условия шоу, как правила игры. Но акцентировалась на другом. Конечно, и в реальной жизни у меня случались необычные свидания, но когда еще я смогу получить столько эмоций за короткий период?! – написала модель на своей странице в Instagram. - И нет, проект не ломает нашу психику, мы ведь взрослые люди.

Также Дарья Погадаева рассказала, планирует ли снова участвовать в подобных шоу и ответила хейтерам обвиняющих ее в том, что она пришла на съемки только ради новых подписчиков и лайков.

- Я ни о чем не жалею, это был отличный опыт, но во-второй раз на шоу я не пойду. Я изначально знала, что участие в реалити - это жизненный эксперимент, который больше не повторится. У меня была только одна попытка. И она была такой, какой вы ее увидели, - рассказала девушка. - Популярность и подписчики - это приятный бонус, но далеко не цель. Хотя я не вижу в этом ничего плохого.

Напомним, что мы рассказывали, зачем Дарья пошла на шоу, а затем как модель удивила Тимати в первом выпуске проекта «Холостяк», подарив рэперу духи, которые сделала сама.